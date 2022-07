Apple aumenta preços de iPhones e iPads no Japão

A Apple elevou drasticamente o preço dos iPhones 13 no Japão à medida em que tenta compensar a crise do iene e a inflação crescente no país. Segundo informações da Bloomberg, a Maçã também aumentou o preço de alguns modelos de iPads.

Com relação aos smartphones, o iPhone 13 (128GB) custava 98.800 ienes em 29 de junho. Hoje, o preço de tabela deste modelo é de 117.800 ienes — ou seja, um aumento de 18%.

Da mesma forma, o iPhone 13 mini custava 86.800 ienes no início desta semana e agora está em 99.800. Já os iPhones 13 Pro e Pro Max agora começam em 144.800 e 159.800 ienes, respectivamente, ante 122.800 e 134.800 ienes.

Entre os tablets, o iPad de nona geração custava 39.800 ienes e está agora sendo vendido por 49.800; o iPad Air de quinta geração, por sua vez, saiu de 74.800 ienes para 84.800; por fim, o iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração), que custava 94.800 ienes, chega a valer 117.800.

A Apple se junta a uma lista crescente de marcas de varejo que estão elevando os preços no Japão para enfrentar os custos de produção crescentes, agravados pelo enfraquecimento da moeda local. Vale notar que a companhia já havia subido os preços de MacBooks em mais de 10% em junho — embora essa mudança tenha sido acompanhada pelo lançamento de novos modelos.

Não é só o consumidor brasileiro que está passando por um bocado daqueles, pelo visto…

