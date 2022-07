Apple TV+: série “Godzilla e os Titãs” ganha mais 5 nomes

A nova série da icônica franquia “Godzilla e os Titãs” ganhou mais cinco novos nomes para compor seu elenco, conforme noticiou o Deadline.

Os atores que estrelarão na produção live-action da Apple TV+ serão: Anna Sawai (“Pachinko”), Ren Watabe (“461 Days of Bento”), Kiersey Clemons (“Hearts Beat Loud”), Joe Tippett (“Mare of Easttown”) e Elisa Lasowski (“Versailles”).

A história girará em torno de uma batalha feroz entre Godzilla e os Titãs em San Francisco, revelando ao mundo a existência dos monstros e seguindo a jornada de uma família que descobre antigos segredos e uma ligação com a organização secreta Monarch.

Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett e Elisa Lasowski

A atriz Anna Sawai será Cate, uma ex-professora e uma sobrevivente do Dia G que viaja ao Japão para resolver assuntos familiares, mas descobre um segredo de família. Cansada de fugir de seus problemas, ela está determinada a encontrar respostas.

Já Watabe interpretará Kentaro, um jovem inteligente, criativo e curioso que ainda não encontrou seu próprio caminho. Ele embarcará em uma busca para aprender mais sobre seu reverenciado e misterioso pai e descobrir seus próprios talentos no processo.

Fazendo o papel de May, Clemons será uma expatriada americana com um exterior malandro que ela usa para proteger a si mesma e aos outros. Seja para decifrar um código ou para encontrar uma brecha, ela está sempre três passos à frente de todos ao seu redor.

Já Tippett será Tim, um trabalhador de escritório que sonha com a aventura de um agente secreto. Seu excesso de confiança o coloca em apuros em campo, mas ele está determinado a não falhar em sua organização.

Por fim, Lasowski interpretará Duvall, uma agente especialista com confiança inabalável em si mesma e em suas habilidades. Ela também possui um senso de humor irônico, que ela usa para orientar seu colega menos habilidoso no campo.

Como já foi divulgado, Matthew Shakman (“WandaVision”) será o diretor e produtor executivo junto dos cocriadores Matt Fraction (“Gavião Arqueiro”) e Chris Black (“Star Trek: Enterprise”), que também será showrunner. Outros nomes que atuarão como produtores executivos são Joby Harold e Tory Tunnell (da Safehouse Pictures), assim como Hiro Matsuoka e Takemasa Arita (da Toho Co. Ltd.), que é proprietária de Godzilla e de outros personagens clássicos, tendo licenciado os direitos da Legendary Television para essa série.

A série da franquia Monsterverse ainda não tem um título oficial ou sequer foi divulgado a linha do tempo em que se passará. Entretanto, é sabido que será no mesmo universo de “Godzilla”, “Kong: A Ilha da Caveira”, “Godzilla II: Rei dos Monstros” e “Godzilla vs. Kong”. Continuaremos de olho caso mais detalhes sejam revelados.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

