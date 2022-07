Casa Branca concede honraria póstuma a Steve Jobs

A Casa Branca divulgou hoje a lista dos cidadãos americanos que receberão a edição de 2022 da Medalha Presidencial da Liberdade — a mais alta honraria civil concedida pelo governo dos Estados Unidos. Entre os 17 nomes selecionados pela administração do presidente Joe Biden este ano, está o do falecido cofundador da Apple, Steve Jobs.

De acordo com o governo americano, a honraria é concedida a indivíduos com “contribuições exemplares para a prosperidade, valores ou segurança dos Estados Unidos, paz mundial ou outros empreendimentos sociais, públicos ou privados significativos”. Além do ex-CEO da Maçã, a lista também inclui nomes como o da ginasta olímpica Simone Biles e do ator Denzel Washington (“A Tragédia de Macbeth”).

Steve Jobs (falecido em 2011) foi cofundador, chefe executivo e presidente da Apple, CEO da Pixar e ocupou um cargo de liderança na Walt Disney Company. Sua visão, imaginação e criatividade levaram a invenções que mudaram e continuam a mudar a maneira como o mundo se comunica, além de transformar as indústrias de computadores, música, cinema e wireless.

A Medalha Presidencial da Liberdade foi criada em 1963 durante a gestão do presidente John F. Kennedy e, desde então, já foi entregue 647 vezes — embora apenas 27 pessoas tenham sido premiadas “com distinção”. Jobs, por sua vez, se junta à lista de personalidades que receberam a honraria de forma póstuma.

O anúncio não específica quem representará Jobs no dia da entrega das medalhas, marcado para semana que vem (7/7) na Casa Branca. Entretanto, é esperado que Laurene Powell-Jobs, viúva do executivo, assuma esse papel.

Steve Jobs morreu em 2011, aos 56 anos de idade, em decorrência de um câncer no pâncreas, contra o qual ele lutava desde 2003. O executivo é lembrado, principalmente, pelo seu faro apurado para ideias inovadoras e pelo lançamento de produtos que revolucionaram os mais diversos mercados, como o iMac, o iPod, o iPhone e o iPad.