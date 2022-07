Comic-Con: Apple TV+ terá painel de “Severance”, “For All Mankind” e mais séries

Pela primeira vez, o Apple TV+ participará oficialmente da Comic-Con, que acontece em San Diego, conforme comunicado oficial. A grande estreia da Maçã na maior convenção geek do mundo terá direito a diversos painéis com elencos e equipes criativas de seis séries aclamadas pelo público: “Severance” (“Ruptura”), “For All Mankind”, “See”, “Invasion” (“Invasão”), “Foundation” (“Fundação”) e “Mythic Quest”.

Durante a convenção, os participantes poderão assistir a diversos painés e, além disso, haverá uma oportunidade de experimentar uma “imersão” no mundo da Indústria Lumon (de “Severance”) em uma instalação no Hard Rock Hotel.

A experiência levará os novos funcionários da Lumon ao longo do seu primeiro dia no andar de ruptura, onde todos os seus sentidos serão necessários se eles esperam se reunir com seu “outro eu”.

No painel “Inside Severance” (“Por dentro de Ruptura”), serão compartilhados os segredos da primeira temporada da série aclamada pela crítica. Estarão no painel: Ben Stiller (produtor executivo e diretor), Dan Erickson (criador e produtor executivo) e o elenco composto por Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Dichen Lachman e Jen Tullock.

Em “The Alternate World of “For All Mankind” (“O Mundo Alternativo de For All Mankind”), será discutida a terceira temporada e sua realidade alternativa. Estarão no painel os criadores e produtores executivos Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, assim como o produtor executivo Maril Davis e os membros do elenco Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Peña e Wrenn Schmidt.

A conversa no painel “The Players of “Mythic Quest” (“Os Jogadores de Mythic Quest”) se aprofundará na comédia e será compartilhado, de antemão, cenas exclusivas da terceira temporada. Por lá, estarão a criadora e produtora executiva Megan Ganz, o produtor executivo e astro David Hornsby e os membros do elenco Charlotte Nicdao, Danny Pudi, Imani Hakim, Jessie Ennis e Ashly Burch.

Por fim, “Storytellers of Apple TV+” (“Contadores de Histórias do Apple TV+”) reunirá representantes de cada uma dessas séries para discutirem particularidades do mundo de cada uma, e apresentarão prévias exclusivas de episódios e uma prévia especial da segunda temporada de “Foundation”. Nesse painel estarão o criador e produtor executivo Ronald D. Moore (de “For All Mankind”), o produtor executivo Simon Kinberg (de “Invasion”), a cocriadora de “Mythic Quest” (Megan Ganz), o produtor executivo e showrunner Jonathan Tropper (de “See”) e David S. Goyer (cocriador de “Foundation”).

A Comic-Con acontecerá entre os dias 21 e 24 de julho, em San Diegom mas as datas, horários e locais dos painéis serão anunciados somente próximo ao evento.

