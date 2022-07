Durabilidade do Apple Watch Series 7 é destacada em comercial

Os comerciais da Apple são geralmente muito bem produzidos e bastante descontraídos — sem, é claro, deixar de mostrar as principais características dos seus produtos. Nesse sentido, a empresa lançou hoje um novo comercial do Apple Watch Series 7 no qual destaca, na prática, a durabilidade do relógio.

Publicidade

O anúncio, que tem pouco mais de um minuto e meio, é intitulado “Hard Knocks”. Nele, a Maçã mostra como o relógio pode resistir a uma série de cenários — como uma pancada de uma bola de tênis, uma queda acidental em um vaso sanitário, ao pó e a diversos líquidos, entre outros.

No final do anúncio, a Apple descreve o modelo como o “Apple Watch mais durável de todos os tempos”. Confira:

A durabilidade do Apple Watch Series 7 se deve principalmente ao seu vidro frontal aprimorado — mais resistente a rachaduras e arranhões.

Publicidade

Por falar em durabilidade, alguns rumores apontam para a possibilidade de a Maçã lançar um novo modelo mais resistente do Apple Watch, voltado especificamente para esportistas — os quais usam o relógio em condições mais extremas do que no dia a dia.

O que acharam?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.