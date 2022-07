É bom em boliche? Prove em My Bowling 3D+, no Apple Arcade

O primeiro lançamento no Apple Arcade do mês de julho chama-se My Bowling 3D+, a versão completa do jogo que está disponível na App Store desde 2012. Esse é o título mais recente da iWare Designs a chegar à plataforma de jogos da Maçã, que já disponibilizou games como Pro Darts 2022+ e Pro Snooker & Pool 2022+.

Publicidade

Com seus ambientes totalmente texturizados e física 3D completa a 60 quadros por segundo, My Bowling 3D+ é um dos jogos de boliche mais realista e diversificado. De fato, o game oferece 20 bolas diferentes, 10 pistas, 12 estilos de boliche, 25 oponentes e 5 níveis de dificuldade. Com tudo isso, você tem muito o que aproveitar!

Para além das características do jogo, o mais importante é a manobrabilidade. Para conseguir um arremesso perfeito, você deve levar em conta o posicionamento e a direção da bola, bem como a potência da jogada. Ou seja, levará algum tempo para você dominar todas as possibilidades…

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.