Qualquer vídeo no Instagram poderá ser publicado como Reels

É, meus caros, foi-se o tempo em que o Instagram era apenas uma rede social de compartilhamentos de fotos. Depois de testar um novo (e polêmico) feed em tela cheia, a plataforma está considerando agora transformar todos vídeos publicados pelo usuário em Reels — sua versão do formato popularizado pelo TikTok —, algo que já havia sido preconizado há algum tempo.

A novidade foi identificada pela estrategista de mídias sociais Christina Jovanna Olivarez e divulgada no Twitter pelo analista Matt Navarra, que aproveitou para compartilhar uma captura de tela com o anúncio da mudança. Na imagem, a rede social explica que, ao serem transformados em Reels, os vídeos se tornam compatíveis com todas as ferramentas de edição de seu clone do TikTok.

Instagram is now making EVERY video a Reel



h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022 O Instagram agora está transformando TODOS os vídeos em um Reel.

Como os vídeos publicados pelo usuário estarão disponíveis tanto no feed principal quanto na aba específica de vídeos, qualquer pessoa poderá encontrar o conteúdo em questão, além de poder usar seu áudio para criar outro Reels — ou fazer um remix. Isso tudo, é claro, dependerá das configurações de privacidade do usuário do vídeo original.

Os Reels, vale lembrar, já representam 20% de todo o tempo gasto pelas pessoas no Instagram, o que com certeza ajuda a explicar todo esse investimento. Mesmo assim, a maior parte dos usuários da chamada “geração Z”, o principal alvo da rede social, ainda tem passado mais minutos por dia no TikTok do que na plataforma da Meta, segundo dados divulgados pelo The Small Business Blog.

Embora o Instagram ainda tenha uma base de usuários maior do que a do TikTok (1,4 bilhão contra 1 bilhão da rede social chinesa), é provável que essa situação se inverta logo, o que pode chamar a atenção de anunciantes. Até agora, o Instagram parece ainda não ter encontrado uma forma eficiente de monetizar sua plataforma de vídeos curtos.

Essa expansão dos Reels dentro do aplicativo do Instagram, vale notar, ainda está em fase de testes e pode não ser lançada efetivamente. Qualquer novidade, é claro, nós cobriremos aqui. 😉