“The Changeling”, série do Apple TV+, terá Samuel Herring

Como já estamos acostumados, as séries e filmes do Apple TV+ têm vários detalhes revelados durante o processo de produção. Hoje, por exemplo, temos informações sobre mais uma novidade no elenco da futura série“The Changeling” — sobre a qual já comentamos a entrada de LaKeith Stanfield (“Judas e o Messias Negro”).

Conforme publicou o Deadline, o vocalista da banda Future Islands, Samuel Herring, fará sua estreia na atuação ao interpretar o personagem William Wheeler na série. Wheeler desenvolverá uma amizade com Apollo (Stanfield) numa jornada para reconquistar a esposa e os filhos.

Outras atrizes confirmadas são Andina Porter (“True Blood”) e Clark Backo (“Letterkenny”). Porter interpretará Lillian, mãe de Apollo, enquanto Backo será Emma, a esposa do personagem a ser vivido por Stanfield.

“The Changeling” é descrita como um “conto de fada para adultos”, misturando terror, uma fábula sobre paternidade e uma odisseia por uma Nova York pouco conhecida pela maioria. A série será baseada no livro homônimo de Victor LaValle; nele, Apollo e Emma têm um filho, o que, junto a outros acontecimentos, é visto como uma “bênção”. Contudo, sinais estranhos começam a aparecer, o que dá ao enredo um rumo diferente da positividade de antes.

O roteiro adaptado foi escrito por Kelly Marcel (“Cruella”), enquanto a direção ficará por conta de Melina Matsoukas (“Queen & Slim”). A primeira será, ainda, showrunner da série e ambas também ocuparão a posição de produtoras executivas, junto ao autor do livro que inspirou a produção.

Não há previsão de data e é provável que ainda tenhamos mais algumas novidades no que tange ao elenco e aos demais aspectos da série, além de um tempo considerável até que vejamos “The Changeling” no Apple TV+.

Aguardemos, pois!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

