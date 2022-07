Keynote: como mostrar o número dos slides [iPhone, iPad e Mac]

Se você curte criar apresentações de slides usando o software da Apple, o Keynote, sabe que ele pode ser uma mão na roda nesses momentos — esteja você querendo criar uma mais simples ou uma mais complexa, graças às poderosas ferramentas disponibilizadas.

A dica que daremos hoje aqui no MacMagazine é supersimples, mas que não deixa de ser bastante interessante. Refiro-me à possibilidade de adicionar a numeração dos slides na apresentação.

O processo, que pode ser feito através do app para iPhones/iPads e Macs.

Veja, a seguir, como fazer isso!

Como adicionar o número dos slides no Keynote para iPhone/iPad

É possível adicionar os números em todos os slides ou apenas naqueles que você selecionar. Para adicionar a numeração em todos eles, abra a apresentação desejada, toque no botão com três pontinhos (na parte superior), vá em “Ajustes” e marque “Numeração”.

Para que os números apareçam apenas em slides selecionados, selecione-os usando a barra lateral (para selecionar apenas um, toque nele; para múltiplos slides, toque e mantenha o dedo pressionado em cima do primeiro slide e, com o outro dedo, selecione as outras miniaturas; para selecionar todos os slides, toque em um slide no navegador, toque nele novamente e em “Selecionar Tudo”).

Depois, toque no ícone representado por um pincel (na parte superior) e marque a opção “Números do Slide”.

Como adicionar o número dos slides no Keynote para Mac

No Mac, você também pode optar por mostrar os números em todos os slides ou apenas em uma seleção deles.

Para que os números apareçam em todos os slides da sua apresentação, vá até Slide » Mostrar Números de Slide em Todos os Slides, na barra de menus.

Já se quiser que os números apareçam apenas em uma seção de slides, clique em “Visualizar” (na barra de ferramentas) e escolha “Navegador” ou “Mesa de Luz”.

Depois, selecione os slides. Para apenas um, clique no slide; para todos os slides, clique em um slide e pressione ⌘ command A ; para selecionar vários slides adjacentes, clique no primeiro slide do grupo e mantenha a tecla ⇧ shift pressionada ao clicar no último slide; para selecionar vários slides não adjacentes, clique no primeiro slide e mantenha a tecla ⌘ pressionada ao clicar em qualquer outro slide.

Na barra lateral, clique em “Formatar” (representado por um ícone de um pincel) e selecione/desmarque a opção “Número do Slide”.

Bacana, não?! 😊