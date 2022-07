Twitter permite que marcas personalizem o botão de curtir

Se você usa o Twitter com frequência, com certeza já se deparou com alguma hashtag cujas publicações que a mencionam, ao serem curtidas, exibem uma animação especial no lugar do tradicional coraçãozinho. Isso, inclusive, já rolou até com evento da Apple.

Mas a adoção dessas animações dependia principalmente do Twitter, o que impedia marcas de promoverem as suas próprias, caso quisessem. Isso até a chegada do Branded Likes (ou Likes de Marca), recurso que a rede social está lançando para permitir que marcas impulsionem seus negócios transformando o botão “Curtir” com uma “animação deliciosa e personalizada”.

Já disponível para anunciantes nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Arábia Saudita e no Japão, o recurso funciona como um complemento de outro serviço do Twitter voltado a anunciantes. Trata-se do Timeline Takeover, o qual garante que o anúncio de uma marca seja o primeiro a aparecer quando alguém abre o Twitter pela primeira vez naquele dia.

Os anunciantes poderão contratar o recurso extra e selecionar uma hashtag (bem como dez traduções dela) para que, quando citada em determinado tweet, seja exibida uma animação personalizada no lugar do botão “Curtir” da publicação. O efeito durará 24 horas, mesmo tempo atualmente disponível para o Timeline Takeover.

De acordo com o Twitter, os Likes de Marca conseguiram ampliar ainda mais a eficácia do Timeline Takeover, com um aumento de até 202% da intenção de compra e consideração pela marca por parte dos usuários. Marcas como Disney e Pepsi, inclusive, já testaram o recurso em parceria com a rede social — como mostrado no vídeo acima.

