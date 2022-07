WhatsApp permitirá esconder o status “online”

O WhatsApp sempre foi considerado um mensageiro “dedo-duro” no que se refere à privacidade, e uma das maiores motivações para que ele tenha recebido esse título é o indicador de status “online”, o qual mostra para outros usuários se você está navegando no app no momento.

O indicador em si nunca foi um problema, visto que ferramentas do tipo sempre estiveram presentes em aplicativos destinados a conversas (como o antigo MSN e o próprio Facebook Messenger). A grande questão é que nunca foi possível ocultá-lo, como também sempre foi uma opção em outros apps do gênero.

Tendo recentemente adicionado a possibilidade de esconder informações como o “Visto por último” e a “Foto do perfil” de contatos em específico, o mensageiro da Meta finalmente atenderá o clamor dos usuários e possibilitará esconder o status.

De acordo com o WABetaInfo, que compartilhou uma captura de tela mostrando o recurso em funcionamento, a opção para desabilitar o status “online” estará diretamente interligada à de “Visto por último” — o que faz sentido, já que um recurso poderia facilmente “dedurar” a outro caso estivessem separados.

A nova seção “Visto por último e Online” estará dividida em duas partes, com a primeira mostrando as já conhecidas opções para exibir a última vez em que o usuário entrou no app para “Todos”, para os “Contatos”, para os “Contatos, exceto” ou para “Ninguém”.

A segunda parte, por sua vez, questionará quem poderá ver quando você estiver online e só dará duas opções: para “Todos” ou “O mesmo que o Visto por Último”. Ou seja, caso você tenha optado por não exibir o “Visto por último” para ninguém e selecionar a segunda opção, ninguém conseguirá ver também que você está online.

Por incrível que pareça, a solução encontrada pelo WhatsApp dá aos usuários mais flexibilidade que a já existente há muito tempo no Telegram, por exemplo. Nele, há apenas uma opção para “Último acesso e Online”, de modo que não é possível selecionar uma configuração de privacidade para o primeiro e outra para o segundo.

Obviamente, você também não conseguirá ver o status “online” das pessoas que estarão impedidas de enxergar o seu.

Mesmo se tratando de um recurso em fase beta, há fortes indícios de que ele definitivamente chegará à versão oficial do aplicativo — o que não sabemos ainda é a data. O WhatsApp, inclusive, está planejando levá-lo também às versões beta do seu app para Android e desktop em breve.