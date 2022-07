Como conectar os AirPods a um dispositivo Android

Apesar de terem sido desenvolvidos para funcionarem nos dispositivos da Apple (como os iPhones, iPads e Macs), os AirPods também são plenamente compatíveis com aparelhos de outras marcas, como PCs.

Publicidade

Usuários de dispositivos Android, sistema operacional do Google para smartphones e tablets, também não ficam de fora dessa. Com o simples passo a passo abaixo, é possível conectar os fones da Maçã a qualquer smartphone ou tablet com esse sistema.

É bom deixar claro, porém, que certas funções não podem ser personalizadas em dispositivos que não sejam os da Apple — como mudar o comportamento do duplo toque/manter a haste do fone pressionada.

Dito isso, veja, a seguir, como é fácil conectá-los! 🎧

Publicidade

Primeiramente, é preciso se certificar de que o Bluetooth esteja ligado no dispositivo Android. Para isso, basta abrir as configurações do recurso — processo que varia um pouco, dependendo da fabricante e da versão do Android.

Depois, siga um dos passos a seguir, de acordo com o modelo de AirPods que você possui.

AirPods (1ª, 2ª ou 3ª geração) ou os AirPods Pro

Coloque os dois lados dos fones no estojo de recarga. Abra a tampa dele e mantenha pressionado o botão de configuração (localizado na traseira do estojo) por cerca de cinco segundos ou até que a luz branca fique piscando. Depois, no seu aparelho Android, abra a seção de Bluetooth e selecione os AirPods na lista.

AirPods Max

No caso dos fones circum-auriculares da Maçã, basta manter o botão de controle de ruído pressionado por cerca de cinco segundos ou até que a luz de estado branca fique piscando. Por fim, basta conectá-lo normalmente como qualquer outro dispositivo Bluetooth nas configurações do aparelho Android.

Fácil, não?! 😁

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.