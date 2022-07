Como reiniciar ou forçar a reinicialização do Apple Watch

O Apple Watch é um excelente companheiro para quem está querendo levar uma vida mais saudável ou só quer mesmo ficar por dentro de todas as notificações recebidas no seu iPhone, sem precisar tirar o smartphone do bolso.

Apesar de tamanha utilidade, porém, o smartwatch da Maçã não está 100% livre de problemas que possam vir a ocorrer.

Pensando nisso, mostraremos neste artigo como é fácil reiniciar o seu relógio — tanto da maneira tradicional, quanto forçando esse procedimento (em casos mais graves).

Veja, nos próximos parágrafos, como proceder!

Como reiniciar o Apple Watch

Aqui, não tem segredo. Mantenha pressionado o botão lateral do relógio (aquele que fica abaixo da Digital Crown) até que os controles deslizantes de “Desligar”, “Ficha Médica” e “SOS de emergência” sejam exibidos.

Em seguida, arraste “Desligar” e aguarde alguns segundos. Depois, para ligá-lo novamente, basta manter pressionado o mesmo botão por alguns segundos. Na inicialização, você deverá inserir a senha usada para desbloqueá-lo (caso use uma).

E se o Apple Watch não estiver respondendo?

Em casos mais graves, quando o Apple Watch não estiver respondendo a nenhum comando, pode ser uma boa ideia forçar a sua reinicialização.

Antes de mais nada, a Apple deixa claro que esse procedimento não deve ser usado caso o watchOS esteja sendo atualizado.

Dito isto, mantenha o botão lateral e a Digital Crown pressionadas por dez segundos. Quando o logotipo da Apple aparecer na tela, solte eles e aguarde até que o sistema volte a funcionar.

Fácil, não?! ⌚️

