Economize no Amazon Prime Day usando o cartão da Nomad

Maior loja de comércio online do mundo, a Amazon anualmente reserva alguns dias para o seu Prime Day, data na qual ela oferece generosos descontos nos mais variados tipos de produtos — inclusive nos da sua própria linha.

Como o Prime Day 2022 acontecerá em mais de 20 países (inclusive no Brasil), é uma boa opção aproveitar os descontos por aqui. Mas sabia que pode ser bem mais vantajoso comprar seus produtos na Amazon americana?

Isso porque, mesmo com possíveis encargos (como a taxa de importação para o Brasil), muitos produtos podem sair mais baratos caso comprados pelo valor em dólar. E não há uma maneira mais fácil para fazer isso do que com o cartão da Nomad.

Como a gente vem mostrando aqui no MacMagazine, a Nomad é uma conta digital americana que pode ser usada normalmente por brasileiros para comprar com a moeda corrente dos EUA.

No Amazon Prime Day, que acontecerá entre os dias 12 e 13 de julho, você poderá usar o cartão da Nomad para comprar produtos como Echo Dots, Kindles e Fire TV Sticks — que terão, com toda certeza, bons descontos.

E não serão somente os produtos da própria Amazon que contarão com boas promoções, mas até mesmo os da Apple, com possibilidades de comprar iPhones, MacBooks e iPads a preços bem menores que os tradicionais.

O mesmo vale para produtos de outras categorias, como aqueles para casa inteligente — inclusive compatíveis com o protocolo HomeKit — e acessórios/adereços para eletrônicos no geral.

Se não bastasse isso, outras lojas também deverão baixar os preços no Prime Day com o objetivo de fazer concorrência à Amazon. Por isso, sempre é bom ficar de olho também em ofertas de sites como Walmart, Best Buy, GameStop e Target.

Para você receber os produtos no conforto da sua casa no Brasil, vale usar um redirecionador — nós indicamos a Zip4Me, é claro, que lhe fornece um endereço gratuito nos EUA e envia os produtos comprados para o seu endereço brasileiro.

Como comprar no Prime Day com a Nomad?

Como o próprio nome já indica, os descontos do Amazon Prime Day serão oferecidos exclusivamente para clientes Prime — plano de assinatura da empresa que está saindo por R$15/mês no Brasil e por US$15 nos EUA.

Obviamente, você também precisará de uma conta da Nomad, cujo processo de adesão é bem simples — e você já pode fazer agora, para deixar a sua conta preparada e pronta para os dias 12-13 de julho.

Bônus: ganhe US$10 ao abrir a sua conta digital americana!

Veja abaixo como abrir a sua conta na Nomad de forma totalmente gratuita, ganhando ainda US$10 de cashback para você já gastar no Amazon Prime Day! 😉

Baixe o app, use o seu RG ou a sua CNH e, no campo código de convidado, digite REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback após fazer a sua primeira remessa até 15 dias após a abertura da conta.

Nesta tela, digite o cupom REMESSA10 para ganhar US$10 de cashback

Não conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Bom, não é mesmo? Se você ainda não tem, abra a sua conta agora, ganhe US$10 de cashback com o cupom REMESSA10 e economize nas suas compras!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.