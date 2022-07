★ AnyGo: a melhor maneira de mudar a localização do iPhone

Atualmente, quando queremos mudar a localização de nossos dispositivos — seja por qual o motivo —, frequentemente recorremos às famosas VPNs. Porém, há um problema: não é possível definir uma localização precisa para o servidor, com eles se limitando na maioria das vezes a definir cidades ou países.

Isso é inútil caso você precise definir uma localização exata que não é a sua no momento, seja por algum motivo profissional ou até mesmo por diversão (aquela velha “pegadinha” com um amigo, para se dar bem naquele game que você tanto ama, por exemplo).

É para esse fim que existem apps como o iToolab AnyGo, aplicativo para macOS que permite mudar a localização do iPhone para qualquer ponto no mapa. E o melhor: sem a necessidade de fazer jailbreak no aparelho.

Como o AnyGo funciona?

Para fazer o procedimento, obviamente, é necessário estar com o iPhone ou o iPad conectado ao Mac via cabo — como exemplifica o manual detalhado para usuários do app. Feito isso, o app se conectará ao aparelho e abrirá o mapa — centro de toda a sua operação de mudança de localização.

Com uma simples pesquisa de algum local no mapa e um toque no botão “Ir”, a mágica estará completa. Ao entrar no app Mapas no iPhone, por exemplo, conseguimos ver que a localização foi alterada para o Central Park (nos Estados Unidos) — mesmo eu estando no Brasil.

É possível até mesmo enviá-la para um amigo via mensageiros (como o WhatsApp), bem como visualizá-la usando o aplicativo Buscar no Mac — o que mostra que a mudança não se limita a apps rodando no próprio iPhone.

O que mais podemos fazer?

Com a mudança de localização precisa, o AnyGo abre um leque de possibilidades, como a de se dar muito bem em jogos como o Pokémon GO sem sair do conforto da sua casa.

Como o famoso game de realidade aumentada pede que jogadores se locomovam para coletar os famosos animaizinhos do clássico anime, é possível fazer isso apenas digitando no app para Mac, com o resultado aparecendo no iPhone como um toque de mágica. Há até um tutorial (em inglês) para lhe ajudar com essa experiência.

Outro app que pode ganhar um bom incremento com o iToolab é o Tinder. É possível mudar a localização do software para qualquer local no mundo, o que só é possível naturalmente com a versão paga. É o que mostra esse outro tutorial.

Além do modo tradicional, é possível simular uma movimentação GPS com os modos de dois pontos e multiponto, bem como uma rota GPS falsa importando um arquivo (GPX). Por fim, há o modo multidispositivos, o qual permite alterar a localização de mais de um iPhone ao mesmo tempo.

Por quanto eu posso ter tudo isso?

Para ter todos esses recursos incríveis do iToolab AnyGo, é possível adquiri-lo em um plano mensal de US$13, um trimestral de US$20, ou um anual de US$50; caso prefira, você pode fazer uma compra vitalícia do app por US$80.

A boa notícia é que você, leitor do MacMagazine, pode adquirir o software com 20% de desconto. Para isso, é muito simples: você só precisa usar o cupom LABR8F e aproveitar a oferta! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.