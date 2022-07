Apple ainda está trabalhando em um iMac maior, diz Gurman

A reestruturação da linha de iMacs segue vagarosa: após o lançamento do modelo de 24 polegadas, com chip M1, e a descontinuação do modelo de 27″ (com Intel), consumidores têm agora praticamente um único modelo para escolher — algo que contrasta negativamente com cenário de alguns anos atrás, quando havia até três versões de iMacs disponíveis.

Publicidade

No entanto, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, disse que ainda há chances de isso mudar. No seu boletim informativo “Power On” mais recente, ele sugeriu que a Apple está trabalhando em pelo menos dois modelos de iMacs — os quais provavelmente serão equipados com a próxima família de chips da Maçã (“M3”).

Mais precisamente, Gurman indica que a Apple poderá lançar um novo iMac de 24″ com chip “M3” e um modelo topo-de-linha (presumivelmente o novo iMac Pro), com uma tela maior (cujo tamanho não foi especificado), o qual seria equipado com o chip “M3 Pro” ou “M3 Max”.

Também ainda acredito que a Apple está trabalhando em um iMac com tela maior voltado para o mercado profissional. […] Não acho que a combinação de um Mac Studio ou Mac mini com um Apple Studio Display seja suficiente para muitos usuários profissionais que desejam mais espaço na tela.

Portanto, um possível ‌iMac‌ de 24″ (M2) não está no cronograma de previsões de Gurman, o que significa que o lançamento de um novo modelo do tudo em um não poderá ocorrer nos próximos meses — já que a próxima família de chips da Apple deverá chegar só em 2023, no mínimo.

Foco no Apple Silicon

Além de um novo iMac, a Apple ainda possui vários lançamentos de Macs equipados com seus chips programados para os próximos meses — pelo menos de acordo com os rumores. Esse possível desenvolvimento ininterrupto, somado a outros problemas internos, estaria contribuindo para o esgotamento dos funcionários, segundo Gurman.

Alguns engenheiros dizem que o grupo é administrado com precisão militar, tornando-o um local exigente para se trabalhar. Embora a operação de chips da Apple tenha continuado a crescer em todo o mundo, a equipe perdeu muitos engenheiros nos últimos anos – em um nível superior ao desgaste normal.

Gurman completa dizendo que esse cenário fez com que a Apple consolidasse o seu desenvolvimento de chips, optando por implementar processadores de Macs em iPads e no seu tão aguardado headset de realidade aumentada/virtual. Além disso, a companhia também está usando o processador do Apple Watch no HomePod mini, o que significa que a Maçã não precisa se dedicar para criar chips específicos para o seu tablet, o alto-falante inteligente e seu próspero headset.