“Apple Watch Series 8” indicará se você está com febre; AirPods Pro não terão recursos de saúde, prevê Gurman

Diferentemente do que foi amplamente especulado nos últimos meses, a (suposta) segunda geração dos AirPods Pro não incluirá nenhum recurso de saúde, com a próxima versão mais propensa a se concentrar em recursos de áudio. As informações são do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, em seu novo boletim informativo “Power On”.

Ao comentar a especulada capacidade dos próximos AirPods Pro de monitorar a frequência cardíaca ou a temperatura corporal do usuário, Gurman foi informado de que “nenhum dos recursos provavelmente chegará na atualização de 2022”. Apesar disso, ele acrescentou que ambas as melhorias “foram exploradas e poderão chegar um dia”.

Se o recurso de medir a temperatura corporal não chegará aos futuros AirPods Pro, há a possibilidade de ele aparecer no “Apple Watch Series 8”, segundo o jornalista. Precisamente, tal função poderá ser lançada no modelo “comum” da próxima geração e na suposta nova versão voltada a atletas — ou seja, o novo Apple Watch SE ficaria de fora.

Gurman indicou que o recurso não fornecerá uma leitura específica, mas deverá ser capaz de alertar que você está com uma temperatura alta. Assim como outros sistemas de detecção do Apple Watch, o relógio poderia recomendar o uso de um termômetro para uma leitura mais precisa ou que o usuário entre em contato com um profissional de saúde.

Além do sensor de temperatura, Gurman reforçou a alegação de que o próximo modelo do vestível terá o mesmo poder de processamento do Apple Watch Series 7 — assim como ocorreu do ano passado, quando o Series 7 foi lançado com basicamente o mesmo chip do Series 6.

