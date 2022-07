“Apple Watch Series 8” poderá ter versão maior [atualizado]

Como já havia previsto anteriormente, o analista da DSCC, Ross Young, apontou que o “Apple Watch Series 8” terá três tamanhos diferentes — sendo um deles de 1,99 polegada na diagonal.

Publicidade

Com isso, além dos modelos de 41mm e 45mm, é possível que o vestível também seja disponibilizado em uma versão de 50mm 47mm (veja a atualização abaixo), o que representa um aumento de 0,089 polegada (na diagonal) do maior Apple Watch atualmente — quase 5% de tela a mais.

New size is larger, 1.99”. — Ross Young (@DSCCRoss) July 4, 2022

Além de Young, o analista Jeff Pu comentou, em uma nota para investidores vista pelo MacRumors, que a Luxshare será a “única fornecedora” desse suposto novo modelo maior.

É possível que o (suposto) novo tamanho da tela esteja relacionado ao redesenho do ‌”Apple Watch Series 8‌”, com bordas planas — sim, o mesmo visual que era esperado para o ‌Apple Watch Series 7‌. Com isso, parece plausível que um design assim apresente uma superfície um pouco maior, o que poderia explicar o aumento no tamanho da tela.

Publicidade

É importante notar que as alegações de Young e Pu também podem estar alinhadas aos rumores sobre o especulado novo modelo do relógio voltado para esportistas, o qual se juntaria à versão “comum” e ao novo Apple Watch SE.

Por último, mas não menos importante, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, o qual falou sobre os possível novos recursos de saúde do próximo Apple Watch, afirmou que os displays dos modelos deste ano serão atualizados (pelo menos nas versões topos-de-linha), oferecendo ainda mais brilho.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Atualização05/07/2022 às 13:44

Algumas fontes têm divergido sobre o tamanho da caixa da suposta versão maior do “Apple Watch Series 8”, mas tudo indica que o dispositivo teria uma caixa de 47mm em vez de 50mm, considerando que o Apple Watch Series 7 de 45mm tem um display de 1,9 polegada (na diagonal).