Estudantes que assinarem o Apple Music ganharão Beats Flex nos EUA e no Reino Unido

Nos últimos meses, a Apple tem arrancado murmúrios por ter aumentado o preço do Apple Music para universitários aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países. Agora, a empresa talvez queira arrancar sorrisos de satisfação, pois está oferecendo a novos assinantes do plano universitário fones de ouvido Beats Flex totalmente de graça.

Em parceria com a UNiDAYS, a Apple oferece gratuitamente os fones somente para quem iniciou a assinatura universitária do Apple Music a partir de 22 de junho.

A oferta, porém, está disponível somente nos EUA e no Reino Unido, como está detalhado nos termos e condições da promoção. Além disso, é necessário que o usuário não tenha sido assinante de nenhum outro plano do Apple Music anteriormente.

New offer from Apple and Unidays, shortly after the Apple Music Student price hike – new Apple Music Student subscribers can claim a free pair of Beats Flex! Quite a generous offer.https://t.co/9NBvjor2Bi — Michael Burkhardt (@tme_michael) June 30, 2022 Nova oferta da Apple e Unidays, logo após o aumento de preço do Apple Music para Estudantes — novos assinantes do Apple Music para Estudantes podem reivindicar um par de Beats Flex gratuitamente! Uma oferta bastante generosa.

Lembrando que, para se enquadrar no plano universitário, a pessoa precisa estar matriculada em algum curso superior, seja graduação ou pós-graduação, e será submetida à verificação estudantil por parte da Apple ou de algum órgão parceiro.

Uma vez com a conta universitária verificada, os assinantes poderão realizar seu primeiro pagamento mensal. Passados 30 dias do primeiro pagamento, a Apple enviará as instruções para resgatar os fones de ouvido Beats Flex. Os assinantes terão até 90 dias para fazer isso após o recebimento do aviso.

Mesmo que a oferta não esteja disponível para nós, ela é inédita para assinantes universitários do Apple Music.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

