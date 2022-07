GOL libera WhatsApp, iMessage e Messenger de graça em voos

Só quem viajou sem internet sabe o quão desesperador pode ser ficar completamente incomunicável com amigos e familiares durante o trajeto. Bem, quem viaja com a GOL já não sofre mais desse problema — mesmo que não tenha contratado algum dos planos de internet oferecidos pela companhia.

É que, agora, como revelado pelo Melhores Destinos, há um plano gratuito exclusivo para a troca de mensagens de texto em mensageiros. Com ele, sem pagar nada, usuários podem conversar via WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger — três apps bastante utilizados por pessoas no mundo todo.

Mesmo que o iMessage não seja tão popular por aqui, é interessante a sua presença no pacote, visto que ele é válido para todas as rotas operadas pela GOL, seja no Brasil ou no exterior. Com isso, pode ser mais fácil se comunicar com alguém nos Estados Unidos usando o aplicativo da Apple, por exemplo.

Como já mencionado, o pacote gratuito inclui apenas a troca de mensagens de texto. Ou seja, não será possível enviar ou receber áudios, fotos ou vídeos pelos aplicativos nesta modalidade — apenas aderindo a um plano pago.

Caso a troca de mensagens seja suficiente para você, o passo a passo para liberar o pacote de mensagens gratuitas é bem simples.

Primeiro, o cliente deve colocar o aparelho em modo avião e conectá-lo à rede Wi-Fi intitulada gogoinflight. Na sequência, é só visitar o endereço https://wifionboard.com (ou ler o código QR na traseira do assento à frente) e seguir as instruções presentes no site para ativar o pacote.

Ótima novidade, não? 😉