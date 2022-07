O que fazer se você esquecer a senha de início do Mac?

Para manter o seu Mac protegido e, com isso, evitar que as suas informações pessoais caiam em mãos erradas, o ideal é que você defina uma senha. Assim, sempre que ele for reiniciado ou quando você quiser, será necessário inseri-la para acessar o sistema.

Porém, com tantas senhas a serem guardadas hoje em dia, não é difícil imaginar um cenário no qual você simplesmente esqueça essa senha. Pensando nisso, mostraremos a seguir como você pode recuperar o acesso ao seu computador.

Vamos nessa?! 👨‍💻

Se você tiver uma conta de administrador no Mac

Como redefinir a sua senha usando o ID Apple

Caso tenha associado a sua conta de usuário ao ID Apple, o processo fica bem simples. Na tela de login (aquela onde aparece o campo para a inserção de uma senha), clique no ponto de interrogação ao lado desse local. Caso ele não apareça, mantenha pressionado o botão de energia até que o Mac seja reinicializado.

Quando a tela de login voltar a aparecer, clique na seta ao lado de “redefini-la usando seu ID Apple”. Digite o seu ID Apple e clique em “Seguinte”. Por fim, siga as demais instruções para finalizar a redefinição da senha.

Como redefinir a sua senha usando uma chave reserva do FileVault

Se você ativou a criptografia FileVault e, com isso, criou uma chave reserva, é possível usá-la para redefinir a senha do seu Mac.

Para fazer isso, clique no “?” perto do campo dedicado para a inserção da senha. Igualmente ao processo acima, caso não veja ele, pressione e segure o botão de energia do Mac para que ele reinicie.

Em seguida, clique na seta ao lado de “redefini-la usando sua Chave Reserva”. Digite essa chave e clique em “Seguinte”. Por fim, siga as instruções na tela para finalizar.

Se você não tiver uma conta de administrador no Mac

Caso você divida o seu Mac com outra pessoa e ela seja o administrador do Mac (e você não), peça para ela fazer o login no Mac e seguir os passos abaixo.

Abra as Preferências do Sistema, clique “Usuários e Grupos” e selecione o ícone representado por um cadeado (no canto inferior esquerdo) para fazer as alterações.

Depois, selecione o usuário que deseja mudar a senha, clique em “Redefinir Senha…” e preencha os campos “Nova Senha”, “Verificar” e “Dica da Senha”. Por fim, clique em “Alterar Senha”.

Outros métodos

Use um comando no Terminal

Você também pode seguir outros procedimentos para alterar a senha do seu Mac:

Use o modo de Recuperação do macOS

Nesse último caso, o processo vai depender se você está usando um Mac com um processador da Intel ou Apple Silicon (M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra ou M2):

Em Macs com um processador da Intel : ligue o Mac e mantenha as teclas ⌘ command R pressionadas até que o logo da Apple ou outra imagem aparecer na tela.

: ligue o Mac e mantenha as teclas pressionadas até que o logo da Apple ou outra imagem aparecer na tela. Em Macs com Apple Silicon: ligue o computador e mantenha o botão de energia pressionado até que a janela de opções de inicialização for exibida. Depois, selecione o ícone de engrenagem “Opções” e clique em “Continuar”.

Quando precisar selecionar um usuário administrador que sabe a senha, selecione “Apagar Mac” no menu do assistente de recuperação (na barra de menus).

Na janela “Apagar Mac”, clique em “Apagar Mac” e depois clique novamente nessa mesma opção para confirmar a ação.

Caso a tela do Mac exiba um ponto de interrogação piscando após reiniciar, mantenha pressionado o botão de energia por alguns segundos até o Mac desligar. Por fim, inicialize usando a Recuperação do macOS novamente e reinstale o macOS.

Se o instalador não encontrar o disco rígido onde a instalação deverá ser feita, pressione ⌘ Q para encerrá-lo. Quando a janela de utilitários aparecer, selecione “Utilitário de Disco” e clique em “Continuar”.

Selecione o primeiro item da lista na barra lateral da janela “Utilitário de Disco”. Clique em “Apagar” ou na aba do lado direito da janela e insira as informações:

Nome: Macintosh HD

Formato: Mac OS Expandido (Journaling)

Esquema (caso seja exibido): Mapa de Partição GUID

Em seguida, clique em “Apagar” e depois novamente em “Apagar” para concluir. Com o processo concluído, pressione ⌘ Q para sair do “Utilitário de Disco” e voltar para a janela de utilitários. Com isso, você não deverá enfrentar mais os problemas para reinstalar o sistema operacional.

Esperamos que tudo tenha dado certo por aí! 🙏