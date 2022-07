Sun Valley: Tim Cook estará no “acampamento de magnatas” deste ano

O CEO da Apple, Tim Cook, está novamente na lista de convidados da conferência de Sun Valley deste ano — também conhecida como “acampamento de magnatas”.

Além de Cook, também foram convidados executivos como Elon Musk (Tesla), Mark Zuckerberg (Meta), Andy Jassy (Amazon) e Sundar Pichai (Google), além de representantes da Sony, da FOX, da Warner Bros e da Paramount.

De maneira mais geral, espera-se que o futuro do negócio de streaming de vídeo seja um dos principais tópicos de discussão da conferência deste ano, principalmente devido à participação dos CEOs da Netflix, Reed Hastings e Ted Sarandos.

O “efeito Netflix” se espalhou para as ações de outros streamers, já que os investidores questionam a economia do negócio de alto custo e lucro ainda pequeno. Enquanto isso, a demanda reprimida, a guerra entre Rússia e Ucrânia e os problemas persistentes da cadeia de suprimentos relacionados à COVID-19 desencadearam uma inflação altíssima. Aumentos correspondentes nas taxas de juros pelo Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos arriscam recessão, uma preocupação que atingiu a publicidade e pode sangrar em outras áreas do entretenimento.

Essa está longe de ser a primeira aparição de Cook no evento — que já compareceu às nove últimas edições, várias delas acompanhado pelo vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue.

A empresa de investimentos Allen & Co realiza o evento já há 40 anos — com exceção de 2020, devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Em suma, a conferência é conhecida por ser palco de fusões significativas entre as gigantes da tecnologia, da mídia e do entretenimento.

