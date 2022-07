Apple é acusada de não pagar horas extras a consultores

Representantes da Rede de Consultores da Apple entraram com uma ação federal nos Estados Unidos contra a gigante de Cupertino, alegando que a empresa nega horas extras e ainda não cumpre com todas as formas de compensação exigidas por lei.

Esses consultores ajudam os consumidores com soluções em diversos serviços relacionados aos produtos da Apple — seja online ou nas lojas de varejo nos EUA. Eles recebem por hora e trabalham regularmente 40 horas por semana, fora as horas extras; no entanto, de acordo com a denúncia, a Apple não paga as horas adicionais — e, quando o faz, ela não cumpre com a taxa de compensação legalmente exigida.

Esta é uma falha definitiva em pagar uma compensação legal e adequada. Os consultores de soluções da Apple eram obrigados a trabalhar mais de 40 horas por semana, bem como viajar como parte desse trabalho, sem a compensação especificamente prevista pelas leis de proteção ao empregado.

Mais precisamente, a Maçã estaria exigindo que os consultores começassem seu dia de trabalho em casa por meio de videoconferência e, depois que elas fossem concluídas, os funcionários deveriam se deslocar para sua próxima atribuição sem ser pago por esse tempo.

Devido às limitações que podem “restringir severamente os direitos legais dos funcionários”, os consultores que trabalharam para a Apple em qualquer momento nos últimos três anos devem entrar em contato com os representantes do processo para obter informações sobre como proteger seus direitos bem como aplicar para uma possível indenização por todas as supostas violações trabalhistas da Apple.

A ação coletiva foi ajuizada no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia e visa recuperar compensação de horas extras não pagas, danos liquidados, penalidades legais, taxas e custos. A Apple ainda não comentou o processo.

via Apple World Today