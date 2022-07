Como recuperar uma nota apagada recentemente [iPhone, iPad, Mac e web]

O aplicativo Notas (Notes) é um daqueles que acabam se tornando essenciais para muita gente. Com ele, você pode manter todas as suas anotações armazenadas e acessíveis em todos os seus dispositivos que estejam usando o mesmo ID Apple.

Se você usa bastante esse app por aí, saiba que há a possibilidade de recuperar uma nota que tenha sido recentemente apagada e que você, por algum motivo, tenha se arrependido de ter excluído.

A seguir, veja como fazer isso usando o app para iPhones/iPads, Macs ou pela web, através do iCloud.com!

Como recuperar notas apagadas no iPhone/iPad

Com o app Notas aberto, certifique-se de estar com a área com todas as pastas do aplicativo sendo exibidas. Para isso, toque em “Pastas” (no canto superior esquerdo).

Quando houver uma nota apagada, ela aparecerá na seção “Apagadas” nessa tela. Toque nela para visualizar quais notas foram apagadas recentemente. Atente-se de que elas ficarão disponíveis nessa área por 30 dias. Após isso, elas serão apagadas de forma permanente.

Toque na nota que quiser recuperar e, depois, no ícone representado por uma pasta (na parte inferior) e escolha para onde deseja mover a nota.

Se quiser mover múltiplas notas, toque em “Editar” (no canto superior direito), selecione-as e vá até “Mover” para escolher onde deseja que elas fiquem localizadas.

Como recuperar notas apagadas no Mac

Com o app Notas aberto, clique em Visualizar » Mostrar Pastas na barra de menus (ou, se quiser, use o atalho ⌥ option ⌘ command S ) para que as pastas fiquem visíveis na aba lateral esquerda.

Em seguida, clique na pasta “Apagadas” e, em cima da nota que deseja recuperar, clique com o botão direito do mouse e vá em “Mover Para” e escolha a pasta onde deseja que elea esteja — ou simplesmente arraste a anotação para a pasta desejada.

Como recuperar notas apagadas pela web

Caso você use o iCloud.com para acessar os serviços da Apple, também é possível recuperar uma nota por lá. Após fazer o login usando o seu ID Apple, clique no ícone do Notas e, na barra lateral, selecione “Apagadas recentemente”.

Com a nota selecionada, clique em “Recuperar” (na parte superior). Com isso, ela será enviada ao local onde estava localizada anteriormente.

Muito útil, não acham?! 📝