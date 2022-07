Fotos: como girar múltiplas fotos ao mesmo tempo [Mac]

O aplicativo Fotos (Photos), disponível no iPhone/iPad, no Mac e até no Apple Watch, permite que você navegue pela sua biblioteca de imagens capturadas diretamente pelos seus dispositivos ou importadas de câmeras ou outros aparelhos.

Se você usa esse aplicativo e curte editar as suas imagens, há um pequeno truque que pode facilitar a vida de quem deseja girar uma foto: fazer isso com múltiplas imagens selecionadas.

Tudo o que você vai precisar, para fazer isso de forma nativa, é de um Mac. A seguir, veja como é superfácil! 📷

Abra o app Fotos no Mac (seja pelo Launchpad, pelo Spotlight, pelo Dock ou pela pasta aba “Aplicativos” do Finder). Em seguida, procure a seleção de fotos que deseja fazer essa ação, selecione elas usando o mouse ou o trackpad e clique com o botão direito do mouse em cima dela (ou, se preferir, clique com o botão esquerdo do mouse enquanto pressiona o a tecla ⌃ control ).

Por fim, selecione a opção “Girar em Sentido Horário” até que elas fiquem da maneira como você desejar.

Opcionalmente, selecione as imagens desejadas e, na barra de menus, vá até “Imagem” e escolha entre:

“Girar em sentido Anti-horário”(ou use o atalho ⌘ command R )

) “Girar em Sentido Horário” (ou use o atalho ⌥ option ⌘ R )

Bem fácil, né?! 😄