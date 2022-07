iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 e tvOS 15.6 ganham quintas versões beta [atualizado: macOS 12.5]

Dando sequência ao seu cronograma de testes, a Apple disponibilizou hoje para desenvolvedores as quintas versões beta do iOS 15.6 (compilação 19G5063a ), do iPadOS 15.6 (idem), do watchOS 8.7 ( 19U5063a ) e do tvOS 15.6 ( 19M5062a ).

A quinta versão beta do macOS Monterey 12.5 ainda não foi disponibilizada — a quarta (compilação 21G5056b ) foi lançada pela Apple no dia 24/6, separadamente, trazendo compatibilidade para Macs equipados com chip M2.

Essas versões não contam com grandes mudanças justamente pois a Apple já está testando as próximas grandes versões dos seus sistemas operacionais — iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura 13, watchOS 9 e tvOS 16, os quais estão agora na segunda versão beta e deverão ser lançados para o grande público em setembro/outubro.

As quintas versões de testes do iOS 15.6, do iPadOS 15.6, do watchOS 8.7 e do tvOS 15.6 deverão aparecer em breve, também, no Apple Beta Software Program.

Atualização05/07/2022 às 15:35