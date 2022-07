Legislação contra a Apple e outras Big Techs avança na Europa

A luta da Apple e de outras gigantes tecnológicas como a Alphabet (empresa-mãe do Google), a Meta (empresa-mãe do Facebook) e a Amazon contra leis antitruste tem sido acompanhada de perto por todo o mundo. Agora, depois de um ano e meio, parece que as Big Techs perderam uma batalha: na União Europeia, foi aprovada a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) e a Lei de Serviços Digitais (Digital Services Act, ou DSA)

Com 588 votos a favor, 31 abstenções e somente 11 contra, a DMA tem por objetivo combater o monopólio e o suposto poder abusivo das Big Techs. Assim, será necessário que as empresas tecnológicas de grande porte sigam diversas medidas específicas para permitir que empresas menores sobrevivam.

Como a Apple bem se enquadra nessa condição, eis algumas das regras que precisará seguir:

Permitir que os usuários instalem aplicativos de lojas de aplicativos de terceiros e façam sideloading de apps diretamente da internet (isto é, a instalação a partir de fontes alternativas de apps no iOS/iPadOS).

de apps diretamente da internet (isto é, a instalação a partir de fontes alternativas de apps no iOS/iPadOS). Permitir que os desenvolvedores ofereçam sistemas de pagamento de terceiros em aplicativos e promovam ofertas fora das plataformas da empresa.

em aplicativos e promovam ofertas fora das plataformas da empresa. Permitir que os desenvolvedores integrem seus aplicativos e serviços digitais oferecidos pela empresa. Isso inclui tornar os serviços de mensagens, chamadas de voz e chamadas de vídeo interoperáveis ​​com serviços de terceiros mediante solicitação.

​​com serviços de terceiros mediante solicitação. Dar aos desenvolvedores acesso a qualquer recurso de hardware , como o “NFC , elementos e processadores seguros, mecanismos de autenticação e o software usado para controlar essas tecnologias”.

, como o “NFC , elementos e processadores seguros, mecanismos de autenticação e o software usado para controlar essas tecnologias”. Certificar-se de que todos os aplicativos sejam desinstaláveis ​​e dê aos usuários a capacidade de cancelar a assinatura dos principais serviços da plataforma em condições semelhantes às da assinatura.

​​e dê aos usuários a capacidade de cancelar a assinatura dos principais serviços da plataforma em condições semelhantes às da assinatura. Dar aos usuários a opção de alterar o assistente de voz padrão para uma opção de terceiros.

para uma opção de terceiros. Compartilhar dados e métricas com desenvolvedores e concorrentes, incluindo dados de desempenho de marketing e publicidade.

com desenvolvedores e concorrentes, incluindo dados de desempenho de marketing e publicidade. Criar um grupo independente de “função de conformidade” para monitorar sua conformidade com a legislação da UE com um gerente sênior independente e autoridade, recursos e acesso à administração suficientes.

com um gerente sênior independente e autoridade, recursos e acesso à administração suficientes. Informar à Comissão Europeia sobre fusões e aquisições da empresa.

Além disso, algumas questões também serão vedadas. Então, a Apple e outras gigantes não poderão:

Pré-instalar determinados aplicativos e exigir que os usuários usem quaisquer serviços de software padrão importantes, como navegadores.

e exigir que os usuários usem quaisquer serviços de software padrão importantes, como navegadores. Exigir que os desenvolvedores de aplicativos usem determinados serviços ou estruturas , incluindo mecanismos de navegador, sistemas de pagamento e provedores de identidade para serem listados nas lojas de aplicativos.

, incluindo mecanismos de navegador, sistemas de pagamento e provedores de identidade para serem listados nas lojas de aplicativos. Dar aos seus próprios produtos, aplicativos ou serviços tratamento preferencial , ou classificá-los mais alto do que os de outros.

, ou classificá-los mais alto do que os de outros. Reutilizar dados privados coletados durante um serviço para fins de outro serviço.

durante um serviço para fins de outro serviço. Estabeleça condições injustas para os usuários empresariais.

Assim sendo, a DMA afetará diretamente algumas decisões da Apple em relação à App Store, ao Apple Pay, à Siri, a todos os seus apps nativos como Mensagens, FaceTime e mais — como já tratamos anteriormente.

Já a DSA, que passou com 539 votos a favor, 30 abstenções e 54 contra, tem como objetivo limitar os dados dos usuários que as empresas podem usar para realizar atividades comerciais. Além disso, ela obriga as plataformas a fiscalizar o conteúdo do usuário para eliminar informações falsas e discursos de ódio.

O alvo das leis são as empresas com um valor de mercado superior a 75€ bilhões, receita europeia anual superior a 7,5€ bilhões e pelo menos 45 milhões de usuários mensais. Se houver alguma infração de lei, ela poderá gerar uma multa equivalente a 10% do turnover global da empresa ao longo do ano corrente. Infrações subsequentes poderão causar multas ainda maiores, de 20%, ou mesmo ações mais drásticas, como “reparações comportamentais e estruturais” — que podem incluir até mesmo uma separação forçada da empresa em grupos menores.

Apesar de terem sido aprovadas, a DSA e DMA somente se tornarão lei quando obterem a aprovação final de 27 membros estaduais da UE, o que é apenas uma “formalidade”. É possível que leve alguns meses para que isso seja finalizado, porém como as leis podem entrar em vigor a partir de janeiro de 2024, é possível que a Apple precise já começar a trabalhar para entrar na linha e estar de acordo com as regras antes do final de 2023.

Muitas das regulamentações até fazem parte de desejos que usuários têm tido por anos, como ter a liberdade de instalar aplicativos fora da App Store ou talvez desinstalar apps nativos. Ainda assim, a Apple (e outras empresas) costuma se defender afirmando que suas escolham visam a segurança dos usuários, ou prefere até pagar multas a mudar seu modus operandi. De qualquer maneira, conforme a história vai se desenrolando, isso pode significar grandes mudanças do uso diário de nossos aparelhos.

via AppleInsider