Nosso app ganhou mais uma pequena atualização!

Pouco mais de três meses depois da última, estamos de volta com uma nova atualização do nosso app para iOS, iPadOS e watchOS — a ideia, como sempre, é refinar o que já está funcionando muito bem.

Não trazemos nenhum novo recurso nesta atualização, mas ela vem com melhorias e correções que são sempre muito bem-vindas.

Fica um agradecimento especial ao Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.4.5. Lembrando, também, que qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Em breve, voltamos com mais! 😉