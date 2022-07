Apple contratou 51 ex-funcionários da Tesla nos últimos 3 meses

Quem tem acompanhado as notícias sobre o “Apple Car” sabe como a Maçã tem sofrido com a saída de engenheiros importantes do projeto que envolve o seu suposto automóvel. Isso, de acordo com uma reportagem da Punks & Pinstripes, tem feito com que a empresa se voltasse à Tesla na tentativa de recompor seu time de engenheiros.

Publicidade

Segundo o veículo, só nos últimos três meses, a Apple contratou 51 ex-funcionários da Tesla, que tem passado por uma série de demissões desde que seu CEO , Elon Musk, anunciou um plano de redução da força de trabalho. A contratação mais recente por parte da Maçã, vale lembrar, foi a de Christopher Moore, ex-diretor da empresa.

Para conseguir essas informações, a Punks & Pinstripes reuniu dados de mais de 450 perfis no LinkedIn de funcionários da empresa de Musk. Enquanto alguns acabaram indo para outras montadoras focadas em veículos elétricos, boa parte também foi capturada por gigantes da tecnologia.

Além da Apple, as companhias que mais tem se aproveitado das demissões da Tesla são a Rivian e a Amazon que, combinadas, chegaram a contratar mais de 100 pessoas. Enquanto isso, Google, Meta e Microsoft conseguiram contratar, respectivamente, 29, 25 e 23 funcionários.

Publicidade

Ainda de acordo com a reportagem, a maioria esmagadora dos funcionários analisados parece estar interessada em trabalhar apenas em empresas consideradas “modernas”. Mais especificamente, apenas 8 dos mais de 450 perfis analisados acabaram sendo admitidos por empresas tradicionais como Ford ou GM — deixando bem claro a mudança de postura.

via Business Insider