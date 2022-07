Brasília é a primeira cidade do país a implementar o 5G “puro”

A cidade de Brasília (DF) é a primeira do país a contar com o sinal 5G “puro”, também conhecido como 5G SA (Standalone) por operar na faixa de 3,5GHz. A liberação da rede ocorreu nesta quarta-feira às 5h e, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), já está disponível em 80% do território da capital federal.

A tecnologia, vale lembrar, promete velocidades de download/upload acima de 1Gbps, maior estabilidade e uma latência consideravelmente menor. Clientes das operadoras Claro, TIM e Vivo que possuem um smartphone compatível já podem usufruir da quinta geração da rede móvel na região.

5G já é realidade!!! Olhem a velocidade!



A tecnologia chegou hoje em Brasília, e logo estará em todas as capitais do país. O 5G vai viabilizar a oferta de conexão banda larga e logo teremos um Brasil 100% conectado. Essa é nossa meta. O futuro chegou! 🚀#5GNoBrasil #5GBrasilia pic.twitter.com/4CbXDtvcDb — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) July 6, 2022

Tecnicamente falando, já era possível acessar o 5G em algumas regiões do Brasil antes dessa liberação, mas apenas na suas versões que compartilham a faixa de transmissão do 4G (5G DSS e 5G NSA) — com impacto direto na velocidade/estabilidade da conexão. Agora, o 5G contará com uma infraestrutura totalmente dedicada, eliminando interferências.

As próximas cidades a receberem o 5G SA serão Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB) e São Paulo (SP), embora nenhuma data tenha sido divulgada ainda. De acordo com o edital do leilão do 5G, realizado em 2021, todas as capitais brasileiras receberiam a tecnologia até o dia 31 de julho, mas problemas envolvendo a escassez mundial de chips acabaram adiando essa expansão para 29 de setembro de 2022.

Assim que todas as capitais forem contempladas, as próximas cidades a entrarem para essa expansão serão aquelas com mais de 500 mil habitantes. É possível que os prazos citados acima sejam adiantados.

De acordo com o Governo Federal, os testes com o 5G SA em Brasília se iniciaram no último sábado (2/7) e contaram com ajuda de empresas de radiofusão para eliminar a interferência do sinal utilizado pela TV aberta, que utiliza um faixa bem próxima à reservada para o 5G.

