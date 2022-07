Calendário temático destaca lançamentos de softwares da Apple

Um ano após anunciar um calendário personalizado com as datas de todos os lançamentos de hardware da história da Apple, o blogueiro e podcaster Stephen Hackett está de volta com mais uma versão do seu projeto que conquistou a atenção de uma legião de entusiastas. Desta vez, a edição de 2023 do calendário destacará os inúmeros lançamentos de softwares da Maçã.

Seguindo a mesma fórmula da edição de 2022, o novo calendário traz a data de lançamento de sistemas como o macOS, o iOS e a suíte iWork — e traz uma série imagens temáticas em alta qualidade tiradas por Hackett.

A versão física do calendário possui cerca de 50x33cm e será entregue para quem contribuir com US$32 ou mais para o projeto. Também existe uma versão digital que dá direito à todas as imagens do calendário em alta resolução para quem doar a partir de US$5. O kit completo com todos esses itens e um conjunto de adesivos sai por US$38.

A página oficial do calendário no Kickstarter já está disponível; no momento da redação deste artigo, Hackett já conseguiu quase triplicar a meta inicial do projeto (US$5 mil).

E aí, curtiram?

