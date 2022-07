★ Conheça uma das mais renomadas assistências da Maçã no Brasil

Quando a gente fala em consertar um equipamento da Apple, infelizmente não podemos confiar em qualquer profissional. Os aparelhos não são baratos — até porque possuem alta tecnologia —, e o lugar errado pode lhe gerar boas dores de cabeça.

Publicidade

Para evitar riscos, devemos buscar indicações de quem conhece o mercado. Aqui no portal, frequentemente sugerimos os serviços da Loja do Sapo e vamos explicar o motivo.

A assistência técnica já tem sete anos de mercado e trabalha somente com produtos da marca. Eles dominam o assunto “Apple” como ninguém. A Loja do Sapo atende a todo o Brasil e faz algo que a própria Maçã não faz: trocar apenas o vidro quebrado de seu equipamento, sem a necessidade de trocar o aparelho como um todo.

Serviços delicados como esse só são realizados por algumas empresas no país, pois precisam de alto investimento em equipamentos específicos. O laboratório da Loja do Sapo fica no bairro Floresta (em Belo Horizonte) e é onde os reparos via delivery e Correios são realizados. Ele conta um alto investimento em máquinas e equipamentos especializados, os quais diferenciam o serviço da assistência de outros e permitem uma operação perfeita, de todo tipo de manutenção envolvendo produtos da Apple.

Por dentro da Loja do Sapo

A assistência técnica tem como missão o “encantamento do cliente”. Isso significa que, se você entrar em contato com eles, no mínimo será muito bem atendido. Mas além disso, eles farão de tudo para resolver o seu problema, atendendo todas as suas exigências e com urgência em devolver seu aparelho novo de volta — já que, além do encantamento, eles também focam em lhe proporcionar muita comodidade.

Publicidade

Comodidade essa que se dá desde o primeiro contato que pode ser feito totalmente online, pelas redes sociais, até as outras formas de atendimento oferecidas pela Loja do Sapo. Além de atender a todo o Brasil pelos Correios (como já citado no portal algumas vezes), dentro da cidade natal (Belo Horizonte), a Loja do Sapo oferece atendimentos delivery e in loco aos seus clientes.

Enquanto no primeiro eles buscam o aparelho em casa, reparam em seu próprio laboratório e devolvem no mesmo dia, o segundo é um atendimento a domicílio, uma forma de atendimento que a assistência domina e é pioneira — na qual um técnico totalmente preparado vai até a casa do cliente e realiza reparos express, bem na frente dele.

Publicidade

Como todo trabalho bem feito gera bons frutos, temos acompanhado o feliz crescimento da empresa, que hoje conta com mais de 60 funcionários, sendo mais de 30% deles voltados para a área técnica. Para 2022, os sócios Matheus Francisco e Douglas Sabino preveem que a Loja do Sapo alcance R$10 milhões em faturamento — o que implicará tanto no contínuo crescimento da assistência e, principalmente, manterá o diferencial da empresa com os equipamentos de ponta e inovação.

Serviços prestados

A Loja do Sapo atende a todo território nacional via SEDEX, mas os moradores da Grande BH, em Minas Gerais, ainda podem optar pelo serviço de delivery da empresa. Em Belo Horizonte também é possível ter seu aparelho consertado na hora e em até 30 minutos: é só comparecer a um dos quiosques localizados nos shoppings Cidade, Del Rey e Boulevard.

Faça aqui uma avaliação — leitores do MacMagazine têm 10% de desconto em todos os serviços!

Publicidade

Com uma gama completa e diferenciada de serviços para atender amplamente usuários de dispositivos da Maçã, a Loja do Sapo repara iPhones, iPads, Apple Watches, MacBooks e iMacs — executando desde manutenções mais simples (como troca de tela, bateria e pequenos componentes) até as mais complexas (como troca do vidro frontal mantendo o display original, troca do vidro traseiro utilizando máquinas de alta tecnologia, reparos em placa e muito mais) para deixar o seu produto Apple novo, de novo. Confira toda os reparos realizados pela assistência!

Agora você já conhece e sabe que pode confiar na Loja do Sapo, uma das maiores assistências especializada Apple do Brasil. Precisa de reparos no seu Apple? Não coma mosca, chame o Sapo! 🐸