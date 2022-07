iOS 16 e macOS Ventura terão Lockdown Mode contra spywares

A Apple acaba de anunciar um novo recurso de segurança chamado Lockdown Mode (Modo de Bloqueio), o qual chegará ao iOS 16, ao iPadOS 16 e ao macOS Ventura 13, para “proteger usuários contra spywares mercenários altamente direcionados”, como o polêmico Pegasus, do NSO Group — que já fez diversas vítimas ao redor do mundo.

Estamos falando de um recurso opcional, voltado principalmente a usuários que enfrentam “ameaças graves e direcionadas à sua segurança digital”, como descrito pela Apple. Nesse sentido, quando a função é ativada, o sistema bloqueará determinados conteúdos e recursos. Entre eles:

Mensagens : a maioria dos tipos de anexos de mensagens, exceto imagens, será bloqueada. Alguns recursos, como visualizações de links, serão desabilitados.

: a maioria dos tipos de anexos de mensagens, exceto imagens, será bloqueada. Alguns recursos, como visualizações de links, serão desabilitados. Navegação na web : certas tecnologias complexas, como compilação JavaScript just-in-time (JIT), serão desabilitadas, a menos que o usuário exclua um site confiável do Modo de Bloqueio.

: certas tecnologias complexas, como compilação JavaScript just-in-time (JIT), serão desabilitadas, a menos que o usuário exclua um site confiável do Modo de Bloqueio. Serviços da Apple : os convites e solicitações de serviço recebidos, incluindo chamadas do FaceTime, serão bloqueados se o usuário não tiver enviado anteriormente uma chamada ou solicitação ao chamador.

: os convites e solicitações de serviço recebidos, incluindo chamadas do FaceTime, serão bloqueados se o usuário não tiver enviado anteriormente uma chamada ou solicitação ao chamador. As conexões com fio a um computador ou acessório serão bloqueadas quando o iPhone está no modo.

Os perfis de configuração não poderão ser instalados e o dispositivo não poderá se registrar no gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), enquanto o Modo de Bloqueio estiver ativado.

Em outras palavras, o mecanismo fortalecerá a segurança do dispositivo limitando a funcionalidade do sistema. Embora a Apple diga que “alcançou um bom equilíbrio entre usabilidade e segurança” com o recurso, ele não foi projetado para usuários comuns.

Além da funcionalidade, a Maçã também está convidando pesquisadores de segurança a encontrar falhas/vulnerabilidades no Modo de Bloqueio por meio do seu programa Security Bounty. Os pesquisadores podem obter recompensas de até US$2 milhões — o dobro do limite anterior e o maior pagamento de recompensas do setor.

Ademais, a Apple também está fazendo uma doação de US$10 milhões, somado a quaisquer valores oriundos do processo contra o NSO Group, para organizações que “investigam, expõem e evitam ataques cibernéticos altamente direcionados”.

O Modo de Bloqueio já pode ser acessado na terceira beta do iOS 16, do iPadOS 16 e do macOS Ventura 13.