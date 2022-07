iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 ganham terceiras betas

Exatamente duas semanas após a liberação das segundas, saíram hoje as terceiras versões beta do iOS 16 (compilação 20A5312g ), do iPadOS 16 (idem), do macOS Ventura 13 ( 22A5295h ), do watchOS 9 ( 20R5316f ) e do tvOS 16 ( 20J5328g ).

Além dos sistemas acima, a Apple também disponibilizou a terceira beta do Xcode 14 ( 14A5270f ).

As novas versões do iOS, do iPadOS e do macOS já vêm com uma novidade chamada Lockdown Mode, que promete proteger usuários de sywares altamente segmentados. De acordo com a Maçã, a proteção extrema é opcional e será útil para um número muito pequeno de usuários que enfrentam ameaças graves e direcionadas à sua segurança digital.

Ainda assim, é claro, trata-se de um recurso importantíssimo — mais informações sobre ele em breve, aqui no MacMagazine.

Voltando aos sistemas em si, você pode abrir as páginas de cada um deles aqui no site para conferir tudo o que já cobrimos sobre eles, incluindo as novidades mais relevantes que chegarão este ano: iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

Ainda que já estejamos na terceira versão beta, é sempre importante salientar que é preciso ter cuidado ao instalar as betas em aparelhos que você tem o costume de usar diariamente — afinal, estamos falando de sistemas potencialmente bastante instáveis e para os quais a maioria dos apps ainda não estão otimizados.

Vale notar que essas novas versões chegarão ao Apple Beta Software Program neste mês, segundo a Apple, bem como que continuam em desenvolvimento, paralelamente, o iOS 15.6, o iPadOS 15.6, o macOS Monterey 12.5, o watchOS 8.7 e o tvOS 15.6.

E lá vamos nós para mais testes!