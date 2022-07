Kuo: iPhones de entrada não mais terão chips de última geração

Ao que tudo indica, os “iPhones 14” darão continuidade a uma “tendência” que certamente não agradará os consumidores mais ávidos da Maçã. Falo especificamente da possibilidade de os modelos de entrada/intermediário — no caso, os “iPhones 14/14 Max” — serem equipados com o mesmo chip da geração atual (o A15 Bionic), em vez do “A16”, o qual presumivelmente alimentará só os próximos modelos topos-de-linha (“iPhones 14 Pro/14 Pro Max”), como informamos há alguns meses.

Digo que isso muito provavelmente se tornará uma “tendência” pois o analista Ming-Chi Kuo falou mais claramente, em uma publicação recente no seu blog, que apenas os próximos iPhones mais caros terão os chips de última geração da Apple — enquanto os modelos de entrada e intermediário manterão o chip da geração anterior. Apesar de a mudança ser polêmica, seria no mínimo óbvio que a companhia manteria essa estratégia nas próximas gerações.

O processador de última geração será exclusivo para os modelos topo-de-linha do iPhone no futuro, portanto, uma alta proporção de remessas de modelos topos-de-linha do iPhone será a norma, favorecendo os fornecedores de componentes de câmera de ponta.

Como destacado acima, ao implementar a última geração de processadores só nos modelos de iPhone mais caros, a Apple certamente fará com que mais clientes optem por eles — o que aumentará o preço médio do iPhone. Isso significa que o lucro da Apple com as vendas do iPhone será ainda maior e, por conseguinte, também beneficiará os fornecedores de componentes (principalmente câmeras) desses modelos.

Vale notar que essa estratégia não é exatamente uma surpresa, pois a Apple vem fazendo algo semelhante com os iPads — os últimos modelos do iPad Air e do iPad Pro, por exemplo, são equipados com os mesmos chips dos Macs, enquanto os modelos mais baratos permanecem com chips de iPhones.

Opiniões?

