Pré-venda do novo MacBook Air começará nesta sexta-feira

A Apple prometeu que iniciaria as vendas do novo MacBook Air em julho. Pois não demorou muito para isso acontecer: hoje ela informou que a pré-venda do portátil se iniciará na sexta-feira, dia 8 de julho — inclusive no Brasil! O modelo estará disponível a partir do dia 15/7, na sexta-feira que vem.

O modelo foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações no início de junho e, conforme noticiamos, os preços partem de R$13.300 para o modelo de 256GB de armazenamento e R$16.300 para o modelo de 512GB. Nos EUA, os valores são de US$1.200 e US$1.500, respectivamente.

O novo MacBook Air chega com várias mudanças, a começar por um design renovado (inspirado nos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas), uma tela ligeiramente maior, o novinho em folha processador M2, uma webcam aprimorada, conector MagSafe e quatro opções de cores.

Vale notar que o chip M2 também está presente no MacBook Pro de 13″, que começou a ser vendido aqui no Brasil em meados de junho.

De qualquer forma, se você já estava de olho em comprar um novo MacBook Air, é melhor correr para garantir logo o seu. 🧑‍💻

