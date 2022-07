Reino Unido quer escanear mensagens para inibir abuso infantil

Seguindo os passos da Europa, o Reino Unido apresentou uma emenda à Lei de Segurança Online (Online Safety Bill) a qual exigiria que empresas responsáveis por serviços de mensagens como o iMessage (Apple), o WhatsApp (Meta) e o Facebook Messenger (Meta) escaneassem mensagens em busca de possíveis materiais de abuso sexual infantil.

Publicidade

Mais precisamente, os legisladores britânicos estão propondo fornecer ao Ofcom, órgão regulador da internet do país, novos poderes para forçar plataformas de mensagens e outros tipos de serviços online a implementar tecnologias de “varredura de conteúdo”, mesmo que a plataforma seja fortemente criptografada.

O abuso sexual infantil é um crime repugnante. Todos devemos trabalhar para garantir que os criminosos não tenham usem desenfreadamente o ambiente online e as empresas de tecnologia devem fazer a sua parte e assumir a responsabilidade de manter nossos filhos seguros.

A emenda coloca às empresas o ônus de desenvolver métodos para cumprir as determinações — vale notar que a Apple já havia apresentado um recurso semelhante, voltado para o escaneamento de fotos, mas adiou a sua implementação indefinidamente após diversas polêmicas — ou enfrentar multas que vão de £18 milhões (US$21,5 milhões) até 10% do valor suas vendas anuais globais.

Como podemos imaginar, algumas empresas de tecnologia rejeitaram a legislação proposta — a Meta, por exemplo, reclamou que não arriscará dar aos governos” o poder de bisbilhotar e censurar mensagens privadas”.

Publicidade

Vale notar que o Ofcom já tem autoridade para exigir que as empresas implementem o que chama de “tecnologia credenciada de identificação”, o qual exige que os serviços em nuvem rastreiem possíveis conteúdos de pornografia infantil. O elemento mais significativo da emenda é que ela exigiria que eles também verificassem mensagens.

O projeto de lei retornará ao parlamento na próxima semana, após ser examinado por um comitê de parlamentares, e deverá se tornar lei no fim do ano ou no início de 2023, se promulgado. Polêmico, não?

via Bloomberg