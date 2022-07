Como desinstalar um app do Chrome [Mac]

Apesar de o Safari ser o navegador padrão dos dispositivos da Apple, fato é que outro grande nome nesse mercado é usado por muitos consumidores. Refiro-me ao Google Chrome.

Uma das coisas mais legais desse browser no Mac é a infinidade de aplicativos disponíveis para ele na Chrome Web Store — e nas mais diversas categorias.

Porém, caso você se arrependa de instalar algum deles, há a possibilidade de apagá-los de diversas maneiras.

A seguir, mostraremos as principais delas! 👨‍💻

Através de um endereço

Na barra de endereços do Chrome, digite chrome://apps para visualizar todos os aplicativos instalados no navegador. Quando localizar aquele que não quiser mais manter, clique com o botão direito do mouse em cima dele e selecione “Remover do Chrome”. Confirme clicando em “Remover”.

Abrindo o app em uma janela

Na tela com todos os apps exibidos (em chrome://apps), clique com o botão direito do mouse em cima do aplicativo que deseja desinstalar e escolha “Abrir como janela”.

Quando ele for aberto dessa forma, clique no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e escolha “Desinstalar [nome do aplicativo]…”.

Pelo Finder

Abra o Finder e, na barra de menus, vá em Ir » Pasta Pessoal. Clique em “Aplicativos” e em “apps do Chrome” para visualizá-los. Quando encontrar aquele que deseja deletar, clique com o botão direito do mouse em cima dele e escolha “Mover para o Lixo”.

Bem fácil, não acham?! 👨‍💻

