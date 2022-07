Google Chrome: como alterar o idioma do navegador [iPhone, iPad e Mac]

O Google Chrome talvez é o navegador mais usados pelos usuários — inclusive aqueles que possuem os dispositivos da Apple.

Publicidade

Isso se deve ao fato de ele ser multiplataforma, ou seja, de funcionar em praticamente qualquer dispositivo, independentemente do sistema operacional que ele esteja rodando.

Seguindo as nossas dicas focadas nesse navegador, a que trazemos hoje parece simples (e de fato é), mas pode ser muito útil para quem curte usá-lo em outras línguas.

Mais precisamente, mostraremos como você pode alterar o idioma tanto do navegador em si quanto da pesquisa por voz (no caso do app para iPhones/iPads).

Publicidade

A seguir, veja como fazer isso!

Como alterar o idioma do Google Chrome no iPhone/iPad

Para alterar o idioma do navegador em si, abra os Ajustes, toque em “Chrome” e em “Idioma”. Em seguida, escolha qual deles deseja usar.

Você também pode mudar o idioma da pesquisa por voz dentro do navegador. Para isso, abra o Chrome, toque no botão com três pontinhos (no canto inferior direito) e vá em “Configurações”.

Publicidade

Depois selecione “Pesquisa por voz” e escolha o idioma desejado. Em alguns deles, é possível ainda ativar/desativar uma opção para que as respostas sejam faladas. Porém, ela não está disponível no português.

Como alterar o idioma do Google Chrome no Mac

No caso do macOS, você pode alterar o idioma do navegador (ou de qualquer outro app instalado) diretamente nas Preferências do Sistema.

Por lá, selecione “Idioma e Região”, vá até a aba “Apps”, clique no “+”, no canto inferior esquerdo e escolha o Google Chrome no primeiro menu suspenso. No segundo, escolha o idioma que deseja usar nesse navegador e vá em “Adicionar”. Por fim, clique no botão de reiniciar o app para que a alteração entre em vigor.

Quanto à pesquisa por voz, por algum motivo a versão do navegador para o macOS não permite que você faça esse ajuste. 🤷‍♂️