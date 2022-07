Google Chrome: como mostrar a URL completa [Mac]

Há um tempo, mostramos aqui no MacMagazine como você pode ativar uma opção para mostrar o endereço completo no Safari do macOS.

Apesar de não ser exatamente a mesma coisa, no Google Chrome também é possível optar por sempre mostrar a URL completa na barra de endereços. Explico: por padrão, ele passou a oculta o “https://” e o “www”, para que tudo fique menos poluído por lá.

Porém, se você se acostumou a ver essas informações (principalmente para identificar se o site em questão é seguro, por conta do uso do HTTPS), é possível que ele exiba elas de maneira permanente. Veja, a seguir, como é superfácil fazer isso.

Antes de mais nada, é bom notar que isso pode ser feito de maneira momentânea, bastando clicar duas vezes na barra de endereços.

Se quiser que esses detalhes da URL sempre apareçam por lá, clique com o botão direito do mouse em cima da barra de endereços e marque “Sempre mostrar URLs completos”.

Opcionalmente, isso também pode ser feito indo até Ver » Sempre mostrar URLs completos, na barra de menus.

Bônus: como ocultar a barra de favoritos

Localizada tradicionalmente logo abaixo da barra de endereços, a barra de favoritos pode ser uma mão na roda para quem acessa os mesmos sites com uma certa frequência.

Porém, saiba que, se quiser, é possível ocultá-la — e, com isso, acabar ganhando mais espaço para mostrar o site que estiver aberto no momento.

Para fazer isso, vá até Ver » Sempre mostrar a barra de favoritos, na barra de menus. Opcionalmente, vá até Chrome » Preferências… (também na barra de menus) ou use o atalho ⌘ command , .

Depois, clique em “Aparência” na barra lateral e desmarque “Mostrar barra de favoritos”.

Note que mesmo ao ocultá-la, ela ainda poderá ser acessada ao abrir uma nova guia.

O que achou das dicas? 👨‍💻

via How-To Geek