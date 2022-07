Netflix expande áudio espacial para qualquer dispositivo estéreo

A partir de hoje, algumas das principais produções originais da Netflix oferecem suporte completo para o áudio espacial, incluindo a quarta temporada da série queridinha do momento: “Stranger Things”. De acordo com o anúncio da gigante do streaming, a novidade é fruto de uma parceria com a Sennheiser e deverá tornar qualquer dispositivo estéreo compatível com a tecnologia.

A novidade poderá ser desfrutada por assinantes de todos os planos do serviço e não requer qualquer sistema de som especial para funcionar. Segundo a Sennheiser, a tecnologia Ambeo 2-Channel Spatial Audio, responsável pelo som imersivo, entregará “uma experiência de áudio aprimorada” em smart TVs, fones de ouvido, tablets e laptops.

Muitas vezes, a sutileza do som passa despercebida, mas pode ter um impacto profundo na atmosfera de uma cena e afetar profundamente a resposta do público. Alguns dos momentos mais icônicos da TV e do cinema são definidos pelos momentos imersivos que eles criam através do som. Sem seu excelente design de som, a cena final de luta em “O Projeto Adam” seria tão elétrica? A cena épica de guitarra de Eddie Munson em “Stranger Things 4” daria vida ao mundo invertido da mesma maneira?

Entre as produções que receberão o Áudio Espacial nesse primeiro momento, estão títulos como a série “The Witcher”, o filme “Alerta Vermelho” e a vindoura série live-action de “Resident Evil”. Para encontrar conteúdos compatíveis com a novidade, basta buscar por “áudio espacial” na barra de pesquisas da Netflix.

A plataforma, vale lembrar, já traz suporte ao Áudio Espacial com Dolby Atmos, encontrado em vários dos dispositivos da Apple, desde agosto do ano passado. A solução da Sennheiser, por sua vez, busca trazer uma experiência de áudio mais imersiva também para aparelhos não suportados — e, por isso, não conta com recursos como o rastreamento dinâmico de cabeça.

Caso você já esteja acostumado a acessar a Netflix por algum dispositivo da Maçã, a sua experiência de áudio dentro do serviço de streaming continuará inalterada. Entre os fones da empresa compatíveis com o Áudio Espacial, estão os AirPods de terceira geração, os AirPods Pro, os AirPods Max e os Beats Fit Pro.

Para ativar o Áudio Espacial com Dolby Atmos, é preciso ter um dos seguintes dispositivos:

iPhone 7 ou superior (iOS 15.1 ou mais recente)

iPad Air de terceira geração ou superior (iPadOS 15.1 ou mais recente)

iPad mini de quinta geração ou superior (iPadOS 15.1 ou mais recente)

iPad Pro de terceira geração ou superior (iPadOS 15.1 ou mais recente)

Apple TV 4K ou superior (tvOS 15 ou mais recente)

