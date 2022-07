Apple retoma tradicional desafio do Watch para funcionários

Retomando sua tradição anual, a Apple distribuirá brindes para seus funcionários que completarem os três anéis de atividade do Apple Watch em todos dias deste mês. Criada para motivar seus funcionários a se manterem ativos, a brincadeira acontece desde 2017 e já contou com pulseiras exclusivas e roupas personalizadas.

Publicidade

Desta vez, como divulgado pelo MacRumors, quem completar o desafio ganhará uma nova jaqueta esportiva com uma estampa dos anéis de atividade. Na última edição da brincadeira, a Apple distribuiu um conjunto de três toalhas com gráficos inspirados nos círculos de atividade do Apple Watch e um cartão de agradecimento.

O desafio começou no dia 1° de julho e dividiu os empregados da Apple no mundo todo em equipes de quatro pessoas. Para ter direito ao prêmio, é preciso juntar pelo menos 1.240 pontos até o fim do desafio.

Ao longo de quatro semanas, concorra por pontos, prêmios e pelo direito de se gabar à medida que você se movimenta, se exercita e se levanta para se tornar a melhor versão de si mesmo.

Além dos seus funcionários, a Apple também costuma criar desafios temáticos para estimular donos do seu relógio a realizarem exercícios de tempos em tempos. O mais recente, por exemplo, fez alusão ao Dia Internacional do Ioga, comemorado em junho, e concedeu um distintivo exclusivo para o aplicativo Fitness, além de adesivos especiais para o iMessage.

Publicidade

Bacana, não?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.