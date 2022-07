Apple TV+: elenco de “Lady In The Lake” ganha 5 novos nomes

Após um ano sem novidades significativas, a produção de “Lady in the Lake”, vindoura minissérie do Apple TV+, parece ter deslanchado de vez. Pouco menos de um mês após assinar com a atriz Moses Ingram, a Maçã acaba de adicionar mais cinco nomes à sua lista de talentos.

De acordo com o Deadline, juntam-se ao elenco da produção Noah Jupe, Mike Epps, Byron Bowers, Josiah Cross e Pruitt Taylor Vince. Todos esses nomes, vale lembrar, contracenarão com a vencedora do Oscar Natalie Portman, que também atua como produtora na série.

Como comentamos, “Lady in the Lake” é baseada no livro homônimo de Laura Lippman e narra a história de Maddie Schwartz (Portman), uma cordata dona de casa que resolve reinventar a própria vida como jornalista investigativa por conta de um caso de assassinato nunca solucionado na cidade de Baltimore. Ambientada nos anos 1960, a minissérie também explora a relação de Schwartz com Cleo Sherwood (Ingram), uma mulher batalhadora que equilibra a maternidade com múltiplos empregos e torna-se uma das principais líderes do Movimento Negro de sua região.

A produção marca o segundo trabalho de Jupe no Apple TV+, que recentemente também se juntou ao elenco da futura série baseada na vida de Benjamin Franklin, estrelada por Michael Douglas. Epps, por sua vez, é conhecido por seu trabalho na série “Família Upshaw” (“The Upshaws”), da Netflix, e na franquia “Se Beber, Não Case!” (“The Hangover”).

Bowers é uma das estrelas de “Irma Vep”, série do HBO Max produzida pelo famoso estúdio A24, enquanto Cross ganhou destaque por seu trabalho em “King Richard: Criando Campeãs”. Taylor Vince, por fim, pode ser visto no sucesso “Bird Box”, da Netflix.

Alma Har’el (“Honey Boy”) dirigirá os episódios e escreverá o roteiro do piloto. Har’el, Portman, como dito, atuará como produtora executiva junto a Dre Ryan (“The Man in The High Castle”), que também atuará como roteirista.

Ainda não há informações sobre a data de estreia da produção ou início das gravações.

