Elon Musk desiste de comprar o Twitter por “violação material”

Após ter agitado o mundo com uma proposta de US$44 bilhões para comprar o Twitter, o bilionário Elon Musk agora desistiu de adquirir a rede social, como informou a Reuters.

Em um documento oficial redigido pelo advogado de Musk, Mike Ringler, a decisão de rescindir se deu por conta de uma “violação material de várias disposições do acordo” por parte da rede social. Ringler afirmou que o Twitter “parece ter feito representações falsas e enganosas nas quais o Sr. Musk se baseou ao celebrar o acordo de fusão”.

O Twitter não cumpriu suas obrigações contratuais. Por quase dois meses, Musk buscou os dados e informações necessários para “fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou spam na plataforma do Twitter”.

Apesar de ter aceitado a proposta bilionária, a carta afirma que o Twitter “falhou ou se recusou a fornecer” informações à Musk, ignorando seus pedidos sem se justificar ou mesmo fornecendo informações incompletas.

Ainda que a novela pareça ter acabado, Musk — na teoria — ainda precisaria pagar US$1 bilhão por ter rescindido o contrato. Não que isso seja um grande problema para um dos homens mais ricos do mundo, mas teremos que ver se o conflito que gerou a desistência (basicamente uma discussão em torno da quantidade de contas de usuários e de robôs no serviço) é algo suficiente para permitir que ele saia do acordo sem precisar pagar essa multa.

O presidente do conselho do Twitter, entretanto, indicou que a empresa pode tentar manter Musk no acordo processando-o — alegando que essas razões para rescindir não são suficientes para sair do negócio.

Depois de tantas idas e vindas, parece que agora Musk vai dar adeus ao passarinho azul de vez.