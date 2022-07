Envio de alguns MacBooks Air (M2) já está pro fim de agosto

Como previsto, a pré-venda do MacBook Air com chip M2 começou nesta sexta-feira (8 de julho) ao redor do mundo — e temos notícias não tão boas sobre a disponibilidade da máquina, caso você esteja pensando em adquirir um modelo nos próximos dias.

Começando pelo Brasil, o modelo de entrada (com 8 núcleos de CPU , 8 de GPU e 256GB de armazenamento) está previsto para ser entregue daqui a 5-6 semanas (entre os dias 16 e 24 de agosto), independentemente da cor escolhida.

O modelo topo-de-linha (com 8 núcleos de CPU, 10 de GPU e 512GB de armazenamento), por sua vez, possui disponibilidade estimada para daqui 6-7 semanas — entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro —, também em qualquer cor.

Em Portugal, o cenário é (positivamente) bem diferente: por lá, tanto o modelo com 256GB quanto o de 512GB de armazenamento possuem, ainda, previsão de entrega para o dia 15 de julho, independentemente da cor.

Nos Estados Unidos, por fim, as previsões são mistas mas, no geral, podem levar de 1-2 semanas — há, no entanto, alguns modelos personalizados com disponibilidade para o dia 15 de julho e outros só para agosto.

Vale notar, porém, que para além de algumas especificações personalizadas, a escolha do adaptador de energia que vai com o MacBook Air pode afetar o tempo de espera — nesse caso, o prazo aumenta caso você escolha o carregador de 35W com duas portas USB-C (incluído no modelo topo-de-linha) ou o de 67W.

Cabo de USB-C para MagSafe 3

A Apple também disponibilizou hoje o cabo de USB-C para MagSafe 3, lançado com o novo MacBook Air, em três novas cores: cinza-espacial, meia-noite e estelar. Até agora, o cabo era vendido apenas na cor prateada, como lembrado pelo MacRumors.

A Apple já inclui esse mesmo cabo na caixa do novo MacBook Air — de acordo com a cor da máquina, é claro —, mas agora ele também pode ser adquirido separadamente. Vale notar que ele também é compatível com os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas (que vêm com o cabo prateado independentemente da cor da máquina).

Todas as opções de cores têm dois metros de comprimento e possuem um design trançado para oferecer maior durabilidade. Nos EUA, as novas opções saem por US$50; em Portugal, por 55€ e, no Brasil, por R$590.

