Estreias do dia no Apple TV+: “Black Bird” e “O Pato e o Ganso”

As produções do Apple TV+ têm atraído cada vez mais olhares atentos, já que a probabilidade de sucesso é grande mesmo em meio a um catálogo menos extenso do que o de algumas rivais — mas que segue em plena expansão.

Depois de uma semana sem lançamentos, hoje o Apple TV+ volta com duas estreias: a minissérie de crimes “Black Bird” e a série infantil “O Pato e o Ganso” (“Duck & Goose”).

“Black Bird”

Inspirado em uma história real, a minissérie “Black Bird” conta a história de Jimmy Keene (Taron Egerton, de “Rocketman”), um herói do futebol americano escolar e filho de um policial condecorado que é condenado a dez anos de prisão num presídio comum.

Antes de cumprir sua pena, entretanto, ele recebe uma oferta do FBI: sua liberdade em troca de uma confissão do supostamente serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser, de “O Caso Richard Jewell”). Para se aproximar do suspeito de assassinato, ele vai precisar se infiltrar como detento em uma prisão de segurança máxima. O local não é favorável e a missão é delicada, podendo custar sua própria vida — além disso, a tensão se desenvolverá a partir de suas descobertas dentro da prisão.

(Re)veja o trailer abaixo:

Além de Egerton e Hauser, a produção conta ainda com Sepideh Moafi (“The L Word: Geração Q”) e o indicado ao Oscar Greg Kinnear (“Melhor é Impossível”). Além disso, veremos um dos últimos trabalhos do ator Ray Liotta (“Os Bons Companheiros”), que faleceu em maio deste ano — na minissérie, ele interpreta o pai de Jimmy Keene, Big Jim.

A minissérie é baseada no livro-reportagem “In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption”, de James Keene e Hillel Levin, e terá desenvolvimento e produção executiva do escritor Dennis Lehane (“Ilha do Medo” e “Medo da Verdade”).

Os dois primeiros episódios de “Black Bird” já estão disponíveis no Apple TV+ e os demais serão liberados às sextas-feiras, somando seis episódios no total.

“O Pato e o Ganso”

Seguindo o calendário de estreias da programação infantil, chegou hoje também ao Apple TV+ a animação “O Pato e o Ganso”.

Inspirada no best-seller do New York Times de Tad Hills, a animação acompanha dois amigos completamente diferentes em sua aparência e gostos, os quais aprendem a apreciar também suas diferenças. Assim, olhando os problemas sob perspectivas diferentes, eles ultrapassarão qualquer desafio que enfrentarem.

Brian Muelhaupt (“Vila Sésamo”) dirigirá a animação ao lado de Jane Startz (“Uma Garota Encantada”), que também conta com Douglas Wood (“Bob, o Construtor”), Chris Prynoski (“Harriet, a Espiã”), Shannon Prynoski (“Harriet, a Espiã”), Ben Kalina (“Harriet, a Espiã”), Antonio Canobbio (“Tá Chovendo Hambúrguer”) e produção executiva de Hills.

Por meio da iniciativa da Apple para promover conteúdos educativos e originais, a produção contará com Cathy Davidson, diretora fundadora da Futures Initiative e Christina Katopodis, diretora executiva, pós-doutorada e associada na Transformative Learning in the Humanities, atuando como especialistas em aprendizagem.

Além dos novos lançamentos, quem segue a série “Loot” (“Fortuna”) poderá acompanhar hoje, também, o quinto episódio da comédia. Também temos o quinto episódio da terceira temporada de “For All Mankind” e sexto episódio da segunda temporada de “Physical”.

