“iPhones 14” poderão marcar retorno do modelo “Plus”

Já não é novidade entre os rumores que a Apple poderá descontinuar o modelo mini com a futura linha “iPhone 14”. O que deveremos é uma variante com tela maior, de 6,7 polegadas, com os mesmos recursos do modelo de entrada. Até então, essa suposta versão vinha sendo chamada de “iPhone 14 Max”, mas agora vemos algo que pode mudar as expectativas quanto ao nome do aparelho.

Conforme revelado na rede social chinesa Weibo e repercutido no tweet abaixo do leaker DuanRui, de fato é provável que tenhamos o modelo maior na linha mais simples. Numa foto de supostas cases dos novos iPhones, o nome utilizado para o novato na linha, porém, é “iPhone 14 Plus” — resgatando o termo em desuso desde a aposentadoria do iPhone 8 Plus.

DuanRui também compartilhou fotos comparando o tamanho das lentes das câmeras do iPhone 13 Pro Max e do “iPhone 14 Pro Max”. É possível observar como as do segundo são maiores, o que reforça rumores sobre maior resolução e capacidades mais avançadas de captura que os novos modelos poderiam ter.

Outros rumores mencionaram, por exemplo, que o novo processador “A16” deverá ser reservado apenas para os modelos Pro. As versões de entrada, portanto, manteriam o A15 Bionic. Seria mais uma forma de diferenciar os modelos mais baratos dos mais caros, além dos aspectos que já são distintos atualmente, como as câmeras.

O termo “Max” para denominar modelos maiores começou a ser utilizado em 2018, com o iPhone XS Max. Já o “Plus” nasceu junto ao iPhone 6 Plus, em 2014. Hoje em dia, o único modelo com essa variação é o mais avançado, o 13 Pro Max, que deverá ganhar uma atualização, além de um irmão mais simples e do mesmo tamanho.

Vale lembrar que ainda não podemos bater o martelo sobre qual nome a Apple escolherá para o modelo. Ambos fazem sentido: usar “Max” deixaria toda a linha com a mesma denominação, enquanto o “Plus” promoveria uma maior diferenciação entre o iPhone “mais barato” e o mais caro. Resta saber qual decisão a Maçã tomará para os novos aparelhos.

Até que os iPhones sejam lançados, iremos nos manter no campo das especulações, como já estamos acostumados. Se a Apple seguir a tendência dos últimos anos, contudo, os novos dispositivos deverão ser revelados por volta de setembro — ou seja, não estamos muito longe de confirmar todos os detalhes sobre os aparelhos e descobrir tudo o que vem de novo.

O que achariam de um “iPhone 14 Plus”?

