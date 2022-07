MacMagazine no Ar #483: Lockdown Mode, online no WhatsApp, 5G no Brasil, versão robusta do Apple Watch e mais

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 483ª edição do nosso podcast.

Publicidade

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Apoio: CCEXPO

Este episódio teve o apoio da Content Creator Expo (CCEXPO), evento que acontecerá entre os dias 22 e 24 de julho de 2022, em São Paulo, e contará com a presença de nomes e marcas relevantes para compartilhar conhecimento e tecnologias com os criadores de conteúdos.

As vagas para o congresso são limitadas, então garanta logo o seu passaporte para aproveitar as palestras. Se você não pode ou não tem interesse em ir às palestras, mas quer aproveitar a feira e todas as marcas, seus produtos e a arena de demonstrações, use o cupom especial MACMAGAZINE-FREE (com duração limitada), que garante sua entrada gratuita aos 3 dias de feira!

Gravação ao vivo

Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.