Quais modelos de iPads suportam o 5G no Brasil?

Além de lançar modelos de iPhones com o 5G, a Apple também passou a disponibilizar alguns modelos de iPads compatíveis com essa nova tecnologia. Com eles, é possível aproveitar uma maior velocidade e uma menor latência nas conexões à internet.

Com a chegada oficial do 5G ao Brasil (começando por Brasília e se expandindo para as demais capitais do país até setembro), preparamos este post para que você confira quais os modelos do tablet da Maçã são compatíveis com a tecnologia.

Vamos nessa?! 😁

O que eu preciso fazer para usar o 5G?

É importante ter em mente que, para aproveitar a tecnologia 5G nos iPads, você precisa necessariamente ter um modelo Wi-Fi + Cellular de um dos modelos compatíveis (mais sobre isso abaixo).

Além disso, é preciso ter um plano de dados 5G em uma operadora compatível — no Brasil, Claro, Vivo e TIM oferecem o serviço, além de outras operadoras com uma atuação regional.

Quais os modelos de iPads são compatíveis com o 5G?

No momento, os iPads compatíveis são estes — e se os rumores estiverem certos, em breve o iPad de entrada deverá entrar nessa lista, também:

Se eu comprar um iPad com 5G no exterior, ele funcionará no Brasil?

Boas notícias para quem está planejando trazer um iPad de uma viagem ou quer aproveitar uma oferta nos Estados Unidos usando a Zip4Me, por exemplo.

Conforme já mostramos aqui no MacMagazine, os iPads mini, Air e Pro com Wi-Fi + Cellular vendidos nos Estados Unidos, na Europa e em outros países são devidamente compatíveis com os espectros do 5G no Brasil e, por isso, não devem enfrentar nenhum tipo de problema por aqui.

E você, ansioso para aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia?

