Quais modelos de iPhones suportam o 5G no Brasil?

Foi apenas com a linha de iPhones 12 e 12 Pro que a Apple lançou os seus primeiros smartphones compatíveis com a tecnologia de redes móveis de quinta geração, mais conhecida como o 5G.

Publicidade

Quase dois anos depois (e com muitas idas e vindas), cá estamos nós nos preparando para a chegada dessa tecnologia ao Brasil.

Conforme noticiamos aqui no MacMagazine, a primeira cidade a receber tal tecnologia foi Brasília (DF), com algumas outras chegando em breve — São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB), mais precisamente. Até 29 de setembro, todas as capitais brasileiras deverão ser contempladas.

Pois se você pretende comprar um iPhone que suporte essa tecnologia ou mesmo esteja planejando uma viagem e queira comprar um modelo já compatível com o 5G brasileiro, este artigo é para você!

Publicidade

Nos próximos parágrafos, confira essas informações para que você possa aproveitar ao máximo o 5G na sua região.

O que eu preciso fazer para usar o 5G?

Para usar o 5G, é preciso que o seu smartphone seja plenamente compatível com essa tecnologia e que a sua operadora já suporte ela.

No Brasil, as grandes operadoras vão oferecer acesso às redes de quinta geração. São elas: Claro, Vivo e TIM. Além delas, outras operadoras com atuações regionais também venceram o leilão dos espectros da Anatel e também contarão com o 5G.

Quais iPhones são compatíveis com as redes 5G?

A lista de iPhones com a tecnologia 5G segue crescendo, conforme a empresa lança novos modelos — o que ocorre de forma anual. Atualmente, os modelos compatíveis são estes:

iPhones 13 e 13 mini

iPhones 13 Pro e 13 Pro Max

iPhones 12 e 12 mini

iPhones 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone SE (3ª geração)

Se eu comprar um iPhone no exterior, o 5G funcionará no Brasil?

Se você estiver planejando viajar e comprar um iPhone fora, a boa notícia é que independentemente do modelo que você comprar, ele funcionará plenamente com as redes 5G brasileiras.

Publicidade

Pegando o exemplo dos iPhones mais recentes — 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max, podemos notar que a Apple comercializa no Brasil os mesmos modelos vendidos na Europa e em partes da Ásia e da África. Contudo, assim como eles, os iPhones comprados nos Estados Unidos não deverão enfrentar problemas em utilizar essa tecnologia, já que suportam basicamente as mesmas bandas/frequências.

Publicidade

No caso dos modelos americanos, a única coisa que não funcionará no Brasil (e em nenhuma outra parte do mundo, vale notar) é o 5G mmWave — mais rápido, porém com menor alcance.

E você, já está aproveitando a chegada do 5G por aí? Se sim, não deixe de comentar por aqui as suas primeiras impressões. 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.